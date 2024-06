Bacary Seck : « La situation politique et économique de notre pays est à son niveau le plus catastrophique »

Que de désillusions ! Que de regrets !

La situation politique et économique de notre pays est présentement à son niveau le plus catastrophique depuis son accession à la souveraineté internationale. Et pour cause, l’amateurisme et cette dictature rampante dont font preuve nos autorités étatiques.

Nous passerons outre les perpétuels reniements dont nous assistons au jour le jour ! Nous ne nous attarderons pas non plus sur ces situations de menaces perpétuelles proférées à l’endroit des citoyens qui n’ont de tort que d’avoir pointé du doigt les sempiternels errements de ce gouvernement qui tarde à trouver ses marques.

Cependant, la situation économique alarmante du pays, les arrestations abusives de citoyens, les interdictions à tout-va et l’avènement de cette forfaiture sociale et religieuse qu’est l’homosexualité placent les populations (du moins celles qui n’ont pas de caillou à la place de la cervelle) dans l’expectative totale.

Nous avons tous assisté à la situation de marchands qui déguerpis manu-militari, se décarcassent pour joindre les deux bouts. Nous aurions compris que cela se fasse de la manière la plus humaine possible ; mais de là à jeter leurs marchandises, cela relève d’une brutalité dans commune mesure.

Ainsi, beaucoup de jeunes cherchant à soutenir leurs familles, les larmes aux yeux, se sont adressés au Chef de l’État, l’implorant presque de les laisser travailler pendant cette période qui jouxte avec la Tabaski.

D’autre part, en plus de l’augmentation du prix de l’électricité (sur le Woyofal), le prix du riz, cette denrée utilisée par la quasi-totalité de la population sénégalaise, a grimpé, plongeant la situation des pères de familles dans le désarroi. Beaucoup de partisans du régime actuel l’ont réfuté (appartenance politique aidant) ; cependant, la réalité est là, indéniable pour tous ceux qui tirent le diable par la queue.

À cela s’ajoute la persécution des citoyens qui osent s’ériger contre les errements et balbutiements de ce gouvernement qui menace ouvertement les gens, les menaçant de les jeter en prison (à l’image de ce Dame Mbodj dont la vidéo a été virale sur le net). La liberté de la presse, qu’en font-ils ? Voudraient-ils instaurer au Sénégal la doctrine de la pensée unique ? C’est tout comme vu les actes déjà posés et qui, le comble de l’ironie, font la satisfaction de leurs souteneurs irréfléchis.

De plus, cette promotion de ce lobby LGBT n’en est pas pour arranger la situation. Cette ignominie de la nature qui est en train de se frayer un boulevard dans notre pays, et dont le président de PASTEF disait qu’elle est tolérée au Sénégal (ce qui est une contrevérité) risque de plonger le pays dans un chaos social indescriptible.

Jamais de mémoire d’homme ces couleurs de la honte n’ont servi de ruban d’inauguration au Sénégal. Jamais au plus grand jamais elle ne sera tolérée dans ce pays des érudits de l’Islam tels que Cheikh Ahmadou Bamba, El-h Malick Sy, Baye Niasse et tant d’autres.

Le Sénégal se retrouve au plus mal de sa démocratie, de sa liberté d’expression et de sa liberté en général. Ce malaise se ressent partout, dans tous les domaines. Les populations, ayant cru à ce conte de fée qui leur a été chanté et dont le socle est un projet inexistant, tels dans un mauvais rêve qui refuse de se terminer, n’ont pour le moment que leurs yeux pour pleurer.

Et ce gouvernement, dans ses errements, continue de s’adonner à des futilités au moment où les choses urgentes sont là. Mais , dans cette situation, comme le dit un adage bien de chez nous : « Réthiou dina fékk dieuf wèss » (le regret survient après une décision inappropriée).

Croisons les doigts ! Prions afin que ce pays que leurs prédécesseurs ont eu beaucoup de mal à mettre sur l’orbite d’une démocratie exemplaire, d’une économie à l’envolée extraordinaire, des libertés individuelles rehaussées, d’une aura grandiose sur le plan international, … ne sombre pas dans les méandres de nostalgiques souvenirs !

Bacary Seck, coordinateur du Réseau Républicain d’Information et de Communication (2RIC)