Sonko au Burkina Faso : Une visite axée sur la Coopération et la Solidarité

Le Premier Ministre, Ousmane Sonko, a conclu une visite de deux jours au Burkina Faso, marquée par des discussions fructueuses avec son homologue burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo. Cette visite, qui s’est déroulée les 16 et 17 mai 2025, témoigne de la volonté des deux nations de consolider leur coopération bilatérale face aux défis communs.

Au cœur des échanges, la question sécuritaire a occupé une place prépondérante. Les deux Premiers Ministres ont souligné l’impératif de renforcer la mutualisation des efforts et le partage d’informations pour contrer efficacement le terrorisme et la criminalité transfrontalière qui sévissent dans la sous-région. La solidarité du Sénégal envers le Burkina Faso dans sa lutte contre l’extrémisme violent a été particulièrement saluée.

Au-delà de la sécurité, les discussions ont porté sur l’élargissement de la coopération dans des domaines clés tels que la culture, le sport, le commerce et l’économie. Les deux nations ont exprimé leur satisfaction quant au dynamisme de leur collaboration culturelle et sportive, tout en réaffirmant l’importance de promouvoir l’héritage du leader panafricaniste Thomas Sankara, figure emblématique pour la jeunesse africaine.

Sur le plan économique, l’accent a été mis sur le développement des échanges commerciaux, la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que sur le partage d’expertises en matière de bonne gouvernance et de gestion des finances publiques.

Ousmane Sonko a tenu à rendre un hommage solennel aux forces combattantes burkinabè tombées au service de leur nation, saluant la résilience du peuple burkinabè. En signe de continuité et de renforcement des liens, le Premier Ministre sénégalais a invité son homologue burkinabè à effectuer prochainement une visite d’amitié et de travail au Sénégal.

Cette visite de haut niveau confirme la profondeur des relations fraternelles entre le Burkina Faso et le Sénégal. Les engagements pris et les perspectives d’une coopération accrue dans des secteurs vitaux augurent d’un partenariat bilatéral encore plus solide et bénéfique pour les deux peuples.

Voici l’intégralité du communiqué conjoint :