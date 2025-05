Criminalisation de l’homosexualité : And Sàmm Jikko Yi interpelle le nouveau régime

Le collectif « And Sàmm Jikko Yi » a réaffirmé ce samedi son opposition ferme à l’homosexualité et a renouvelé son appel à l’adoption d’une loi criminalisant cette pratique au Sénégal. Face à la presse, il a pointé du doigt le régime précédent, qu’ils accusent d’avoir tenté de les discréditer.

« Le régime déchu accusant le collectif de sa débâcle n’a reculé devant aucune méthode de discrédit et de calomnie à notre égard. Attisant la pression et essayant par tous les moyens de mettre en difficulté le collectif et de manipuler l’opinion publique. Nous sommes restés dans nos bottes. En aucun moment, nous ne nous sommes laissés distraire ou dicter notre conduite », a déclaré Adama Mboup, porte-parole de « And Sàmm Jikko Yi ».

Il a également souligné l’attente prolongée depuis leur dernière audience avec le président de l’Assemblée nationale. « Le temps de l’Etat ne peut ne pas être celui du simple citoyen. Ce n’est que le 19 février dernier qu’El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale a reçu « And Sàmm Jikko Yi ». Depuis lors, nous attendons du pouvoir un projet de loi », a-t-il précisé.

En attendant, « And Sàmm Jikko Yi » affirme avoir entamé des discussions avec plusieurs parlementaires favorables à leur cause. « Et fort de cela, nous avons engagé des pourparlers avec les députés solidaires de l’attente et de l’espoir du peuple pour l’introduction d’une proposition de loi dans les plus brefs délais. Beaucoup de députés qui sont du pouvoir de l’opposition ou non alignés, sont sensibles à notre cause », a dit M. Mboup.