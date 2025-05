«Je tiens à informer l’opinion de ma convocation à la cybercriminalité» (Ansoumana Dione)

Ansoumana DIONE convoqué à la Cybercriminalité ce mardi 20 mai 2025 à 11 heures.

Je tiens, moi, Ansoumana DIONE, Président Fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), à informer l’opinion de ma convocation à la Cybercriminalité ce mardi 20 mai 2025 à 11 heures. Pour rappel, j’avais déposé une plainte auprès du Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Dakar, contre Monsieur Boubacar DIAKHATE, de la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant, pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. En date du jeudi 17 avril 2025, une vidéo diffusée sur Kewoulo tv, il a affirmé que le Président Macky SALL m’a offert le Centre Psychiatrique de Kaolack, insinuant ainsi traitement de faveur illégal et ses propos sont contraires à la réalité.

Depuis l’accession du Président Bassirou Diomaye FAYE et du Premier Ministre Ousmane SONKO au pouvoir, des personnes très malintentionnées s’évertuent à nouir aux activités de notre Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), à jeter un discrédit sur notre si noble mission, et à tromper l’opinion publique. Cette structure qui fait présentement l’objet de beaucoup de convoitises, vu ses nombreuses réalisations en faveur des malades mentaux, appartient à l’ASSAMM. Malheureusement, ces individus cherchent à confisquer cette infrastructure privée que nous avons acquise sous le régime du Président Abdoulaye WADE sur un terrain qui nous a été octroyé par la Commune de Kaolack en 2003.

Auparavant, j’avais déposé une première plainte, le mardi 22 avril 2025 devant le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack, contre Boubacar DIENG, Point focal du Réseau des Organisations pour la Promotion de la Santé Mentale au Sénégal (REPOSAMS), pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Ainsi, une suite a été donnée à cette plainte et l’enquête a été confiée à la Brigade Territoriale de Kaolack, depuis le 28 avril 2025. Mais, jusqu’ici, j’attends une convocation pour pouvoir confirmer ma plainte afin que justice puisse être rendue pour que pareille chose ne se reproduise plus. A rappeler que Boubacar DIENG a tenu de graves propos mensongers, le 21 avril 2025 sur la Radio « AL Quran Fm ».

Le 17 mai 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)