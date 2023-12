Journée internationale des migrants : Les défis et les attentes des migrants sénégalais

Alors que le monde commémore la Journée Internationale des Migrants, il est crucial de mettre en lumière les engagements non tenus de l’État sénégalais envers sa diaspora.

Malgré la signature de conventions internationales visant à protéger les droits des migrants sénégalais, nombre de ces engagements restent lettre morte.

La situation des Sénégalais sans papiers en Espagne est un exemple marquant de cette réalité.

Malgré les accords de rapatriement signés, le suivi et la mise en œuvre de ces conventions demeurent insuffisants. Beaucoup de compatriotes continuent de vivre dans des situations précaires, confrontés à l’incertitude et à l’exclusion, loin des promesses de soutien et de réintégration faites lors de ces accords.

Pour pallier ces manquements, il est impératif de repenser la signature des accords de rapatriement, en incluant des garanties tangibles de réintégration socio-économique pour les Sénégalais concernés.

Ce changement doit s’accompagner d’un véritable encadrement de la migration circulaire, favorisant des retours volontaires et sécurisés, tout en soutenant la réintégration dans le tissu social et économique sénégalais.

Par ailleurs, l’amélioration des formalités administratives pour les migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, est primordiale.

Simplifier les procédures, offrir un soutien conséquent pour l’obtention de papiers légaux, et garantir l’accès aux services sociaux de base contribueraient à améliorer la vie des migrants sénégalais et à prévenir l’exploitation.

Enfin, il est temps d’amorcer une politique migratoire véritablement inclusive au Sénégal. Cette politique devrait non seulement reconnaître la contribution des migrants sénégalais à l’économie et à la société, mais aussi garantir leurs droits fondamentaux, favoriser leur intégration, et créer des opportunités équitables pour tous, indépendamment de leur statut migratoire.

La Journée Internationale des Migrants nous rappelle l’urgence d’une action concrète et durable de la part des autorités pour honorer leurs engagements envers les migrants, assurant ainsi un avenir meilleur et plus juste pour ceux qui ont choisi de chercher une vie meilleure ailleurs.

En définitive, la Journée Internationale des Migrants est bien plus qu’une simple commémoration ; c’est un rappel poignant pour la société mondiale de reconnaître, de respecter et de protéger les droits des migrants, tout en œuvrant pour des politiques et des initiatives qui favorisent une migration sûre, ordonnée et digne pour tous.

Momar Dieng Diop Espagne