Soldats morts en Casamance : Birima Mangara rend hommage aux héros tombés au service de la nation

En ces lendemains de jour tragique, le cœur lourd de chagrin, nous honorons la mémoire des 4 vaillants soldats de l’armée sénégalaise, tombés en héros sur l’axe Diokadou-Kadialock. Leurs vies dédiées à la protection de notre nation s’éteignent de façon brutale, laissant un vide que nulle reconnaissance ne pourra combler. À leurs familles, nous adressons nos pensées les plus sincères et notre soutien indéfectible.

Notre Armée nationale, creuset de valeurs inébranlables telles que le «fitt», le «fulë», le «jom», et le «ngor», incarne l’honneur et la dévotion envers la patrie. C’est une institution garante de la sécurité nationale, dont l’intégrité demeure inébranlable. En ces temps difficiles, réaffirmons notre confiance en cette force qui, par sa discipline et son engagement, a préservé notre territoire de toute attaque djihadiste.

N’oublions jamais que nos soldats, au-delà de leur devoir, sont des protecteurs de nos vies et des architectes de notre sécurité. Appelons chaque citoyen à respecter l’Armée nationale, à reconnaître le rôle crucial qu’elle joue dans la préservation de nos institutions démocratiques et de notre intégrité nationale. Leur détermination et leur vigilance ont été des remparts contre les menaces, et leur renseignement militaire a été une pierre angulaire dans la défense contre toute atteinte à la sûreté nationale.

En cette période douloureuse, unissons-nous pour rendre hommage à nos héros tombés au service de la nation et réaffirmons notre engagement envers une nation forte, sécurisée, et respectueuse des valeurs qui la fondent. »

Birima Mangara, 18 décembre 2023