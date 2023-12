La nécessité de créer une nouvelle capitale au centre du Sénégal (Moulaye Bacary Camara)

L’ancrage de l’image d’un Sénégal utile et d’un Sénégal inutile, telle que conçue par le colonisateur, est bel et bien apparent au Sénégal. En effet, les villes de Saint – Louis, Dakar, Kaolack et Ziguinchor étaient beaucoup plus modernisées que les autres territoires à l’époque coloniale. Elles le sont aussi actuellement. C’étaient des lieux où les Européens étaient très nombreux. D’ailleurs, Dakar et Saint – Louis ont respectivement été capitales de l’Afrique Occidentale Française et du Sénégal. Ainsi, capitale du Sénégal même à l’ère postcoloniale, Dakar continue d’attirer beaucoup de personnes à cause d’une mauvaise décentralisation. De 18 500 habitants en 1904, Dakar est passé de 3 938 358 habitants (en 2019) à 4 146 594 habitants en 2023 selon les statistiques de l’ANSD. Ce qui crée des problèmes à n’en plus finir. Si les scénarios de la capitale au centre, de la capitale frontalière, de la capitale historique et de la capitale charnière avaient suscité des débats dans beaucoup de pays en Europe comme en Italie à la seconde moitié du XIXème siècle et en Allemagne en 1991, le scénario de la capitale côtière, avec tous les problèmes d’urbanisation qu’il provoque, doit susciter un débat au Sénégal.

L’étude de la localisation des capitales nationales constitue à la fois un problème d’analyse spatiale et un enjeu géopolitique. Le problème d’urbanisation du Sénégal remet en cause le déterminisme géographique à cause d’une capitale côtière (Dakar). La capitale constitue un élément théoriquement unificateur du système spatial que forme le territoire national. Pour le cas du Sénégal, un problème d’analyse spatiale et un enjeu géopolitique se posent. Raison pour laquelle il est dorénavant nécessaire de créer une nouvelle capitale au centre du pays. Ce qui pourrait sans doute unifier l’urbanisation afin de provoquer une relative homogénéité de développement. Le scénario de la capitale au centre crée de nouvelles branches urbaines (villes) quasiment connectées au centre. Au fur et à mesure du temps, avec une telle stratégie, le territoire national pourrait être urbanisé. Presque tous les pays développés du monde l’ont appliqués et ça a marché quelques années plus tard. Par exemple en 1561, Philippe II avait choisi Madrid au centre de la péninsule ibérique comme capitale. Dès le XVIIème siècle, Alexandre Le Maître, protestant français exilé et ancien ingénieur, écrivait dans La Métropolitée : « l’union par la ville capitale fait l’assemblage d’un grand peuple » (1682, p.65). A trois siècles d’écart, le géographe A. – L. Sanguin lui fait écho : « la fonction première d’une capitale est d’unifier l’Etat » (1978, p.284). Son utopie montre que ce que le centre est à la circonférence du cercle, la capitale l’est envers l’Etat.

Dans l’hypothèse d’un espace isotrope, la capitale doit se situer au centre du pays. Idéalement représenté comme un cercle, afin de minimiser la distance aux différents points à desservir. Ce modèle, fondé sur les exigences de centralité et d’accessibilité, représente une variante de la théorie des places centrales : la capitale fournit des biens centraux politico – administratifs. La capitale centrale est trop forte. Elle est très idéale pour l’urbanisation définitive d’un pays, et donc pour son développement. En réalité, la logique de la capitale forte considère que centralité urbaine et pouvoir politique se renforcent mutuellement.

Il ne faut pas y partir par quatre chemins, c’est le moment de mettre à jour la politique urbaine au Sénégal. A voir de près, c’est l’urbanisation coloniale qui y continue. Dakar, une capitale côtière, ne facilitera jamais l’urbanisation et le développement du Sénégal. Les pénuries d’eau, les inondations, les embouteillages, la pollution de l’air, la rareté d’espaces verts entre autres sont tout un ensemble de problèmes qui justifie les maux de la décentralisation et la nécessité de créer une nouvelle capitale au centre du Sénégal. C’est clair, l’urbanisation du Sénégal est à revoir et à refaire pour lutter contre l’enclavement des autres territoires. Où l’expression wolof « nakka waa Sénégal ? » (en français « comment vont les Sénégalais ? ») prend de l’ampleur. Tellement qu’ils se sentent oubliés par les dirigeants, ils s’auto – excluent du territoire sénégalais.

Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. A 02 mois de l’élection présidentielle de 2024, les politiques doivent prendre en compte cet aspect. La capitale côtière (Dakar) ne rime pas avec l’urbanisation et le développement d’un pays. Continuer de persister depuis l’époque coloniale avec le scénario de la capitale côtière, les mêmes erreurs se répéteront.

Moulaye Bacary Tamba Historien spécialiste de l’urbanisation Doctorant à l’Ecole Doctorale Etude sur l’Homme et la Société (ETHOS) / UCAD