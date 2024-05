Les témoignages de Youssou Ndour sur Gaston Mbengue

Le décès de Gaston Mbengue a ému tous les Sénégalais et les témoignages à son sujet sont unanimes. Sur la Rfm, le chanteur et homme d’affaires Youssou Ndour a lui aussi rendu hommage au promoteur de lutte, un « Don King » qui ne se laissait impressionner par rien.

« Une triste nouvelle depuis hier soir. Ça perturbe la nuit. On pense à ses bienfaits. On prie pour la famille. On pense au background, l’amitié qui nous liait, parce que j’ai connu Gaston, il y a très longtemps. Il n’était pas encore promoteur. Et je l’ai vu dans la promotion de la lutte et de l’événementiel. C’est moi-même qui l’ai appelé ‘Don King’, parce que je l’ai vu secouer des baobabs », a affirmé le président du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias (GFM).

Youssou Ndour d’ajouter : « Il a toujours été là. Quelqu’un qui est courageux. Il est tombé malade, il y a un moment. Mais il a toujours été courageux. Dieu en a décidé autrement aujourd’hui. Donc, il faut prier pour lui. »