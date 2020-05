Le Haut-comité pour la fraternité humaine appelle à une journée mondiale de prière contre le COVID-19 le 14 mai

Le Haut-Comité pour la fraternité humaine, a appelé les leaders religieux et les croyants à travers le monde à une journée de jeûne, de prières et de participation à des œuvres de charité, le jeudi 14 mai pour implorer Dieu d’aider l’humanité pour mettre fin à la pandémie inédite du coronavirus (COVID-19).

Cet appel fait partie des efforts déployés par le Haut-comité pour la fraternité humaine pour réaliser les objectifs du Document sur la Fraternité Humaine. L’appel consiste à inviter le peuple du monde entier à mettre toutes leurs différences de côté et se rassembler pour assumer leurs responsabilités dans la lutte contre ce virus inédit, et véritable ennemi de l’humanité actuellement.

Le juge Mohamed Abdel Salam, Secrétaire général du Haut-comité supérieur pour la fraternité humaine a déclaré : « La réponse enthousiaste et massive à cet appel de prière de la part des leaders et des peuples du monde entier reflète un véritable témoignage de la solidarité humaine, et nous donne l’espoir de pouvoir réaliser l’unité mondiale fondée sur les valeurs de fraternité humaine en faveur de la sûreté, la sécurité et la santé de l’humanité tout entière ».

Il a également souligné que le rassemblement de tous les croyants pour participer à des prières et à des supplications afin de répondre à cette pandémie est un rêve qui se réalise, dans le but d’atteindre une unité humaine universelle, dont nous avons besoin plus que jamais. « Nous implorerons Dieu Le-Tout-Puissant pour sa grâce et sa miséricorde, et nous sommes persuadés qu’il répondra aux espoirs des millions de croyants qui espèrent être sauvés de cette pandémie mortelle », a-t-il poursuivi.

Le Rabbin américain Bruce Lustig, grand rabbin de la Congrégation hébraïque de Washington et membre du Haut-comité pour la fraternité humaine a ajouté : « Comme nous l’avons tous constaté, la pandémie mondiale a coûté des vies et des moyens de subsistance, nous avons également été témoins de sa capacité à révéler certaines des meilleures qualités de l’humanité ».

Pour sa part, Monseigneur Yoannis Lahzi Gaid, Secrétaire personnel de Sa Sainteté le Pape François et membre du Haut-comité pour la fraternité humaine a souligné : « En attendant un remède qui épargnerait l’humanité de cette pandémie meurtrière, notre seul espoir est que Dieu Le-Tout-Puissant sauvera les millions de souffrants dans le monde entier et aidera les scientifiques et les chercheurs à réussir à trouver le remède tant attendu ».

Le Haut-Comité pour la fraternité humaine cherche à rassembler l’humanité pour participer à la prière du jeudi 14 mai, qui correspond au plus grand rassemblement de l’humanité pour un seul objectif. L’événement sera accompagné d’une couverture médiatique sans précédent, à travers les comptes de médias sociaux du Comité avec deux hashtags en arabe et en anglais, # صلاة_من_أجل_الإنسانية et #PrayForHumanity pour permettre aux gens d’interagir et de partager leurs vidéos, photos et messages.

Le Haut-comité supérieur pour la fraternité humaine est un organisme indépendant regroupant des leaders religieux, des chercheurs en éducation et des personnalités culturelles du monde entier, Il est voué à la réalisation des nobles objectifs du Document sur la fraternité humaine signé par le Pape François et le Cheikh Ahmed el-Tayeb, grand imam d’Al-Azhar, et ce lors du voyage apostolique du Pape aux Émirats Arabes Unis en février 2019, tenu sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis.

*Source: AETOSWire