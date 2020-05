Habib Sy : « Macky doit sortir du Palais et aller vers les hôpitaux »

Habib Sy ancien ministre d’Etat sous Wade et président du Parti de l’espoir et de la modernité est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Et dès l’entame de l’émission, Habib Sy s’est insurgé contre le fait que le président Macky Sall n’ait visité ni les hôpitaux ni les familles pendant le confinement : « le Président Macky Sall doit sortir pour parler avec la population. C’est bien qu’il soit confiné et jouer au Ludo avec sa famille. Il doit aller rendre visite aux hôpitaux particulièrement au professeur Seydi, aller à Ziguinchor, Touba pour remonter le moral des troupes en tant que général de guerre » a déclaré Habib Sy…