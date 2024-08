Journée nationale de l’arbre : Le président Diomaye sera à Touba

« Le 4 août, Touba accueillera la cérémonie officielle de la Journée Nationale de l’Arbre, sous le thème “Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique”. Cet événement, présidé par Son Excellence Monsieur le Président, marquera le lancement de la campagne nationale de reboisement. Participez activement à cette journée importante, partout sur le territoire national, pour un Sénégal plus vert et prospère. Ensemble, préservons notre environnement et améliorons notre qualité de vie », lit-on sur la page Facebook de la Présidence de la République.