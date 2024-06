Juan Branco : « Les héros du peuple ne sont pas les bienvenus à l’UCAD »

Me Juan Branco était attendu à Dakar ce jeudi sous l’invitation des étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Cependant, son arrivée n’est pas bien vu chez les universitaires. Le rectorat a sorti un communiqué pour dire « qu’aucune autorisation n’a été donnée pour un événement de ce genre à la date et au lieu indiqué ». Les étudiants de la faculté de droit ont aussi démenti toute invitation.

« Apparemment, les héros du peuple ne sont pas les bienvenus à l’UCAD. Pape Abdoulaye Touré et Falla Fleur, martyrs, avaient, contrairement à ce qui a été affirmé, demandé l’autorisation de l’administration de l’UCAD afin de m’y inviter. Celle-ci avait acquiescé. Leurs noms, cependant, parvenus à l’oreille du recteur, n’ont semble-t-il pas fait son bonheur. Celui-ci, à minuit passées, a donc décidé de communiquer. Il semblerait qu’il soit plus facile pour certains de fermer un an durant leur université, que d’y laisser quelques dignes paroles prospérer. Je n’ai pas l’intention de m’abaisser à discuter ou polémiquer avec ces êtres qui ont par le passé tant de fois atteint à leur dignité. Je m’adresserai donc aux étudiants, et à ceux qui font, ont fait, et feront, l’honneur du Sénégal, ce jour à 17H, au CICES, salle 4 avril », écrit l’avocat sur Facebook.