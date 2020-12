Jus alcoolisé aux enfants…encore une nouvelle arrestation

Le procès des personnes arrêtées pour les jus contenant de l’alcool vendus aux enfants, sous forme de gadgets, a été reporté au 29 décembre prochain. Le motif du renvoi est l’arrestation d’une autre personne qui a participé à la mise en circulation du produit sur le marché Sénégalais

Houssam Khalil, Sylvie Dasylva, Ahmed Oussein, Aïdara Guaraye et Mamadou Ba, poursuivis pour mise en vente de boissons alcoolisées ou contenant plus d’un degré d’alcool et mise en danger de la vie d’autrui, ont comparu hier, mardi 22 décembre, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. Seulement, le procès de ces cinq personnes arrêtées dans l’affaire dite « des gadgets alcoolisés vendus aux enfants » a été renvoyé au 29 décembre prochain. La cause de ce renvoi est qu’une nouvelle personne a été arrêtée dans le cadre des enquêtes ouvertes depuis l’éclatement de l’affaire.

Ainsi, le Procureur a demandé que le dossier de l’importateur arrêté avant-hier, lundi 21 décembre, soit joint à la procédure. Le compte rendu du procès-verbal d’audition relayé par Libération indique que Houssam Khalil, a reconnu avoir vendu le produit.

Pour cette affaire, Sos Consommateur s’est déclaré partie civile, selon Me Massokhna Kane, son président. Pour rappel, les gadgets à contenu alcoolique ont été découverts après que des enfants qui l’ont consommé se sont retrouvés dans un état d’ébriété. Les complaintes sur les réseaux sociaux, de nombreux parents de ces mineurs ayant achetés et bu ce « jus » pas comme les autres, ont fait réagir les autorités du ministère du Commerce qui, après enquête et analyse au Laboratoire, ont découvert que le produit consommé par les enfants contenait 6% d’alcool.

Source Sud