Kadialy Gassama invite la classe politique à aller au dialogue

LE SYSTHEME PLURIEL DES PARTIS POLITIQUES ET DES CANDIDATURES MULTIPLES A LA PRESIDENTIELLE : LE MAL CONGENITAL SENEGALAIS.

Depuis pratiquement 2012, on assiste au Sénégal à une inflation de partis politiques (plus de quatre cents pour un petit pays comme le nôtre qui ne fait même le territoire de l’état de l’Arizona), les uns plus squelettiques que les autres. Cette atomisation de la vie politique sénégalaise favorise une multiplicité de candidatures à l’élection présidentielle et rend le système complexe, confus, diffus avec une illisibilité et une invisibilité politiques inouïes, comme c’est le cas aujourd’hui en 2024. De 1960 à nos jours, la vie politique sénégalaise est passée par plusieurs phases et situations. Fragilité de l’État avec le parlementarisme (1960-1963), consolidation de l’État avec le présidentialisme et le parti unique ou unifié instauré par le Président Léopold Sédar Senghor entre 1966 et 1974, multipartisme limité à trois puis à quatre courants de 1974 à 1980, multipartisme intégral à partir de 1983 instauré par le président Abdou Diouf.

A l’élection présidentielle de cette année en 2024, il y a presque deux cents candidatures, c’est-à-dire, la moitié des partis politiques légalisés au Sénégal. Cette élection présidentielle de Février 2024 était partie pour être l’élection la plus confuse de notre histoire politique, la plus chahutée, la plus contestée et la plus dangereuse pour la stabilité de notre pays à cause de la multitude de candidats et, donc, de la possibilité pour les intrus de passer entre les mailles du filet. Aucune visibilité, aucune lisibilité sur les programmes des candidats tellement ils sont nombreux pour déterminer le bon choix des citoyens sénégalais sur des bases objectives en plus des difficultés et de la complexité de l’organisation. L’intégrité du processus électoral et la sécurité institutionnelle étaient sérieusement entachées au point que la seule alternative crédible était de repousser l’échéance du 25 Février à une date la plus rapprochée possible pour éteindre le feu.

Certes, le réaménagement du calendrier républicain est une entorse à l’esprit démocratique, mais, n’est-il pas plus raisonnable et judicieux de repousser la compétition par des moyens juridiques appropriés et de revoir le système pour résoudre les nombreuses difficultés et irrégularités que d’aller vers une impasse électorale ! Une entorse à l’esprit démocratique peut être conjoncturellement nécessaire pour sauver la démocratie. Au demeurant, un dialogue politique conséquent pour une revue du système pourrait bien résoudre la problématique.

La raison de cette floraison de partis politiques et de candidatures tient à la propension des sénégalais de se singulariser ,loin des préoccupations des masses et des aspirations des populations, mais aussi, à la facilité déconcertante avec laquelle se crée un parti politique au Sénégal, la plus part du temps à partir de divergences à l’intérieur des partis politiques traditionnels, chacun voulant avoir sa propre chapelle. La création d’un parti politique, à l’image d’une association, est la chose la plus facile, la formalité se limitant à la déclaration préalable et à l’enregistrement. Cependant, le jeu politique sénégalais reste marqué par des partis politiques d’envergure et de longévité différente.

Les différentes élections organisées depuis 2000 montrent que le jeu politique sénégalais est dominé par quatre partis politiques essentiellement, à savoir le Parti socialiste, l’Alliance pour la République (APR), le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) et les partis dits de la gauche historique qui ont un faible poids électoral, mais, particulièrement entreprenants . L’APR qui est le parti présidentiel, malgré son poids électoral, n’a pas une longévité dans le champ politique et reste influent dans le système politique sénégalais .

Toutefois, à partir de 2017, nous avons noté dans le champ politique sénégalais l’arrivée d’une nouvelle race de politiciens extrémistes populistes anti conformistes au discours haineux et mensonger et à la pratique politique violente ,aux antipodes des convergences qui ont toujours existé entre les hommes politiques sénégalais pour la sauvegarde de la république, de l’unité nationale et de la paix civile, convergences qui nous ont valu une relative stabilité démocratique . A ce titre, nous saisissons bien le national populisme comme stratégie politique pour leurs auteurs, d’apparaitre aux yeux de l’opinion comme des antisystèmes et pour faire croire l’illusion en agissant sur l’émotion des populations.

Ce courant de pensée qui touche aussi bien des sensibilités politiques extrémistes de droite, de gauche ou religieuses qui veulent arriver au pouvoir par des moyens non vertueux , prend surtout des aspects démagogiques en soutenant ou en préconisant des solutions simplistes à divers problèmes sociaux . Ces néo politiciens utilisent la jeunesse surtout estudiantine fortement modelée par les réseaux sociaux et autres supports multimédia en exploitant leurs difficultés d’intégration économique et social, mais, ces derniers ont surtout un désir d’incorporation et perdront toute spontanéité dès qu’ils participeront à la gestion de la société. Cette jeunesse désœuvrée est la cible de propagandistes populistes pour simplement entretenir des révoltes, précisément parce qu’elle n’est pas équipée pour résister, pour endurer. Or, dans ce contexte de mondialisation effective et son corollaire de déplacement des populations , le national populisme est devenu une propagande pour des politiciens peu vertueux pour accrocher des populations qui croient que les étrangers sont à l’origine de leurs difficultés économiques dans un monde en crise perpétuelle .

Le danger le plus grave en est que, ces politiciens populistes extrémistes s’appuient sur des influences occultes étrangères dans un contexte pétro gazier pour arriver à leur fin de conquête démocratique du pouvoir avec des armes non conventionnelles . A ce propos, Grezel Christian disait ‘’que l’homme politique est devenu un si habile manipulateur qu’il se rapproche de l’illusionniste’’, ce à quoi Emile de Girardin ajoutait, ‘’que la politique d’illusions est une politique fatale, elle conduit à la décadence’’. La démocratie sénégalaise a connu beaucoup de crises que nous avons pu surmonter avec le clientélisme politique, la transhumance ou d’autres tares spécifiques à la société sénégalaise (effets d’imitation et de démonstration). Mais, cette nouvelle manière populiste et violente de faire la politique en utilisant des influences extérieures ou religieuses, est la pire des procédés pour la dévolution démocratique du pouvoir. Nous devrons mettre des gardes fous et aller vers des réformes profondes de notre système politique pour éviter l’arrivée de tels schémas politiques catastrophiques dans notre pays, comme ce fut le cas en Algérie, en Egypte ou en Tunisie.

Certes ,les partis politiques concourent à l’expression du suffrage universel, le parti politique pouvant être défini comme le creuset où sont exprimés des projets de société destinés à la satisfaction des aspirations des populations, toutefois, nous ne pouvons pas avoir la proposition de plus de quatre cents projets de société différents . Max Weber écrit que “les partis politiques sont les enfants de la démocratie, du suffrage universel, de la nécessité de recruter et d’organiser les masses”, bien sûr, organiser les masses vers le commun vouloir de vie commune à partir de la détermination de projets de société, mais, non vers la division ou le séparatisme.

Le moment est venu pour la classe politique sénégalaise de se mettre autour d’une table pour la revue du système électoral sénégalais qui présente beaucoup d’imperfections à l’épreuve du temps , notamment, sa maladie infantile qu’est le fondement à la base de la création de multiples partis politiques dans notre pays et de la possibilité d’existence de plusieurs candidatures à l’élection présidentielle. Pourquoi pas organiser des élections de représentativité des coalitions de partis politiques au Sénégal en choisissant les quatre les plus grandes comme cela se fait avec les nombreux syndicats, étant entendu que des primaires pourraient être organisées au sein des quatre grandes coalitions dans le but désigner démocratiquement les quatre candidats à l’élection présidentielle. Un tel système nous permettra de revenir au principe des quatre courants instauré par le président Senghor, pouvant embrasser tous les types de projets de société possibles avec une visibilité et lisibilité qui peuvent fonder le choix avisé du citoyen.

Kadialy Gassama, Economiste

Membre du SEN et du BP du PS.