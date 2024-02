Équipe nationale : Un ancien Lion demande à Aliou Cissé de partir

Dans un entretien accordé au journal sportif Record, l’ancien défenseur central Ibrahima Sonko, qui a porté le maillot de l’équipe nationale A du Sénégal en 2008, analyse l’élimination des Lions en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024.

« On a été très bons durant la phase de poule mais un manque d’humilité en huitièmes de finale nous a couté le match contre les Ivoiriens. Je ne reconnais pas notre équipe. Il y avait une arrogance qui se dégageait des visages de certains qui n’était pas compréhensible », regrette-t-il.

L’ancien pensionnaire des clubs de Saint-Étienne et Grenoble 38 en France se dit également « déçu » par la tactique adoptée par le coach Aliou Cissé face à la Côte d’Ivoire finalement sacrée championne d’Afrique à domicile.

D’ailleurs, abordant le débat sur l’avenir du sélectionneur national du Sénégal, l’ancien Lion suggère au technicien sénégalais de « faire une pause. »

Il explique : « Je pense qu’il (Aliou Cissé) ferait bien de faire une pause (afin) de revoir les choses. Il nous a fait beaucoup de bien et nous a permis de gagner la CAN, de vivre des bons moments en Coupe du monde à 2 reprises. Mais, j’ai peur pour son héritage. S’il décide de rester, il sera dans l’obligation de faire de nouveau quelque chose de grandiose. Pas seulement de nous qualifier pour la prochaine CAN ou la Coupe du monde car je pense qu’avec le niveau de notre équipe n’importe quel entraîneur d’un niveau correct peut le faire. On sera plus exigeant si c’est lui qui est en poste. Je serais triste qu’il parte sur un échec ».