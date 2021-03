Kaffrine : Des tonnes de médicaments et chanvre indien incinérées

Après la saisie d’importantes quantités de drogue et de médicaments, les autorités administratives et douanières de Kaffrine ont incinéré ces produits prohibés, selon Leral. Il s’agit de 4,7 tonnes de chanvre indien et 3,4 tonnes de médicaments prohibés. La valeur des produits est estimée à plus d’un milliard de FCFA.

Le colonel Bourama Diémé, patron de la Subdivision des Douanes du centre, en a profité pour adresser ses vives félicitations aux éléments de la Douane de Kaffrine qui ont abattu un excellent travail, notamment sur le corridor Dakar-Bamako.