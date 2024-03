Karim vend la puissance politique de son père…le PDS signe sa mort

Le principal virus qui ronge le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), c’est Karim Meissa Wade. Depuis qu’il a pris les rênes du mythique parti de l’ancien président Abdoulaye Wade, il ne pose aucun acte pour sa renaissance. Au moment où tous les bons leaders cherchent à etre président, Wade-fils courent derrière un novice politique. Le dernier acte posé par le «prince exilé» signe la fin de ce parti en léthargie. Il a tout bonnement vendu ce parti à un bande de petits politicards.

Le PDS veut jouer pleinement son rôle pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Depuis que la candidature de Karim Wade a été rejetée par le Conseil constitutionnel, le parti a multiplié les actions pour montrer toute son opposition à une telle décision. Sachant qu’ils ne peuvent plus revenir dans la course, les libéraux ont choisi de se ranger derrière un candidat. Ce choix divise le parti de Wade. Certains ont choisi de cheminer avec Amadou Ba. Et d’autres roulent avec Bassirou Diomaye Faye.

Cette division est signée Karim Wade. Le fils de Wade nourrit une certaine haine envers Amadou Ba. Le libéral reproche au candidat de Benno Bokk Yakaar d’être derrière sa non participation au scrutin de ce dimanche. Sans réfléchir, il a «dissous» le PDS dans la coalition du poulain de Ousmane Sonko. Une partie des libéraux, la branche affiliée à Karim Wade, a décidé d’être des artisans de la victoire de Bassirou Diomaye Faye au premier tour.

Mais Karim Wade a réveillé les libéraux authentique. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru (voir communiqué ci-dessus), le Comité directeur du PDS s’est démarqué du communiqué «faussement attribué au Secrétaire général national». Ces libéraux ont décidé de choisir Amadou Ba. Un choix très logique pour qui sait analyser la politique. Aucun membre sérieux du PDS ne va se ranger derrière Bassirou Diomaye Faye. Le poulain de Sonko n’a pas suffisamment fait ses preuves au point d’enrôler une telle machine politique. Si c’était le maire de Ziguinchor, cette décision n’aurait sûrement pas fait grand bruit.

Karim Wade a toujours refusé de se ranger derrière Ousmane Sonko et de faire alliance avec Mimi Touré. Alors pourquoi a-t-il accepté de soutenir Bassirou Diomaye Faye qui a pour coordonnatrice l’ennemlie jurée, Mimi Touré ?. Il a perdu toute lucidité depuis qu’il a été éjecté de la liste des candidats pour 2024. Ce choix irréfléchi signe la mort du PDS.

Tous les grands noms de ce parti ont rejoint le candidat de Benno Bokk Yakaar. Seule une poignée de leaders sans base politique suivent les ordres d’un leader qui préfère l’exil. Personne n’aurait cru que Wade-fils allait rabaisser ce parti mythique. Mais quand on est habité par la haine, on ne réfléchit pas avec la tête.

Et pourtant Karim Wade est responsable de cette situation. Cet homme n’a rien fait pour que le PDS revive. Toutes les décisions qu’il a prises ces dernières années, n’ont fait que noyer ce parti. Karim a chassé les anciens compagnons de Abdoulaye Wade. Exilé, il a toujours refusé de remettre les pieds au Sénégal. Même avec la loi d’amnistie, il n’a pas daigné revenir pour défendre sa candidature. Alors s’il est éjecté par le Conseil constitutionnel, c’est uniquement de sa faute. On ne peut pas délégué un combat à ses partisans.

L’arrivée d’une partie du PDS dans la coalition Diomaye président fait rêver les patriotes. Malheureusement, les partisans de Ousmane Sonko risquent de déchanter. L’arrivée de ces libéraux pourrait ne rien changer dans leur situation. Non seulement ils n’auront pas les 500.000 voix du PDS. Mais ils vont devoir cheminer avec un parti étiqueté comme traître. Karim Wade et Cie sont à l’origine du report de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février 2024. Ils avaient accusé deux juges du Conseil constitutionnel d’être corrompus.

La coalition Diomaye Président n’a pas encore gagné l’élection présidentielle. En un temps record, le poulain de Ousmane Sonko s’est forgée une grande coalition. Mais celle-ci est comme un tonneau vide. Il est gangrené par des partis et mouvements qui ne pèsent pas grand chose sur l’échiquier politique. Les leaders les plus représentatifs sont d’anciens éléments du «système». Ces derniers ont rejoint la longue liste des leaders considérés comme des «traîtres» à la nation. Avec de tels spécimens en voie de disparition, l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) aura du mal à accéder au pouvoir…en 2024.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru