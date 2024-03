Sonko déçu par Diomaye…son look et ses lacunes agacent les Sénégalais

Bassirou Diomaye Faye est un homme atypique. Il n’est ni branché ni éloquent encore moins charismatique. Il est tout le contraire du Sénégalais bien typé et bien luné, du bon intello bien carapacé. Diomaye n’est pas un gentleman intellectuel comme Senghor. Il n’a pas les aptitudes du bon commis de l’État Abdou Diouf. Il n’a ni le cursus du brillant Wade ni l’expérience de Macky. Diomaye n’a pas une forte personnalité et sa voix aigüe et chantonnante ne rassure guère. A cela il faut associer ses fautes de grammaire. C’est ce tout Diomaye qui rebute Sonko et froisse les Sénégalais…

Ousmane Sonko a-t-il fini par se rendre compte qu’il a misé sur le mauvais cheval ? En tout cas, la tête de file de l’ex-Pastef n’est pas du tout convaincue que son candidat puisse remporter l’élection présidentielle. Il est en train de se maudire. S’il n’avait commis autant de gaffes qui lui ont valu tous les déboires judiciaires qui ont conduit à le rendre inéligible, il n’en serait pas là. Il a payé cher ses gaffes.

Aujourd’hui, Ousmane Sonko se voit contraint de s’impliquer dans la campagne pour venir à la rescousse de son poulain. Alors que ce dernier aurait pu ne pas avoir besoin de cela. Bassirou Diomaye Faye incontestablement manque de charisme. Son discours a du mal à passer auprès des populations. Bassirou Diomaye Faye apparait comme un homme qui n’est pas présidentiable.

Face à un tel personnage, il est normal que des sondages menés par des cabinets réputés accordent à Amadou Ba la victoire dès le 1er tour. Ce qui ne réjouit guère Ousmane Sonko qui finalement est déçu. D’autant que Bassirou Diomaye Faye ne cesse de multiplier les fautes durant cette campagne.

Nonobstant son manque de charisme, Bassirou Diomaye Faye (BDF) prend des engagements dont il sait qu’il ne peut pas les respecter. Nous sommes à quelques heures du démarrage des opérations de vote, pourtant BDF s’était engagé à faire sa déclaration de patrimoine tout en début de semaine, invitant les autres notamment Amadou Ba à faire de même.

Ceci montre que BDFfait du bluff et qu’il est incapable de tenir tous ses engagements une fois élu. Il avait pensé à travers cette sortie, s’attirer la sympathie des Sénégalais, mais finalement il s’est fait piéger lui-même bêtement. L’homme aux montres luxueuses se rend compte que s’il respecte son engagement, les Sénégalais vont se poser des questions sur l’origine de toute sa fortune. Voilà pourquoi, il s’est débiné lamentablement.

Bassirou Diomaye Faye ne cesse de multiplier les couacs. Pour la première fois dans l’histoire des campagnes électorales de la présidentielle, un candidat exhibe publiquement du mysticisme avec son balai qui lui a été donné en Casamance. Donc, tous les moyens sont bons pour lui pour remporter l’élection présidentielle. Avec Bassirou Diomaye Faye, on est en train de tout voir. Un homme prêt à tout pour parvenir à ses fins, voilà ce qu’il est.

Et plus on avance, Bassirou Diomaye a finalement fini par faire découvrir son véritable visage. Nombre de Sénégalais commencent à douter sur véritables intentions. Bassirou Diomaye Faye tout comme son mentor, est à la solde de forces obscures. Et il vient de jeter les cartes. Ousmane Sonko alors qu’il n’avait pas connu ses nombreux déboires judiciaires, avait signé des accords avec ces forces obscures pour leur livrer le gaz et le pétrole du Sénégal contre financement.

On ne sait quelle mouche a piqué pour que Bassirou Diomaye Faye ne le confirme sans se rendre compte de la bêtise qu’il a commise. Il a soutenu que s’il est élu Président, il va remettre en cause tous les accords signés par l’Etat pour l’exploitation du gaz. Bassirou Diomaye Faye déclare qu’il va en signer d’autres de nouveau partenaires. Ce qui veut dire, ces ressources qui attirent les forces obscures vont tomber entre leurs mains si Bassirou Diomaye Faye est élu. Il vient de le confirmer.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn