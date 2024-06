Karim « poignarde » Wade…Le fils détrône son père de son vivant

Karim Meissa Wade, le prince héritier du PDS, n’a pas perdu de temps pour suivre les pas des princes héritiers du Qatar et d’Arabie Saoudite. Il a évincé son père du secrétariat général national du PDS de son vivant et va plus loin en destituant tous les fidèles qui ont contribué à la construction du Parti depuis plus de 46 ans. Karim impose sa marque sur le territoire de son père et efface toutes les empreintes de de son géniteur. Tous ceux qui contribué à l’émertgence du PDS sont écartés. Wade n’existe plus dans le PDS. Un 2ème parricide après celui de 2012…

« Le palais royal du Qatar a annoncé, le lundi 24 juin 2013, dans la soirée, que le prince héritier, Cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani, allait être nommé Emir…à la place de son père Cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani, qui était émir du Qatar depuis 1995 et qui est encore vivant et bien portant ». C’était un coup d’état debout. Cheikh Tamim ben Khalifa al-Thani a abusé de la confiance que lui vouait son propre père, pour placer tous ses hommes aux grands postes et finalement le déposer.

C’est cet Emir Cheikh Tamim au pouvoir depuis 11 ans qui a inspiré Karim Wade. Ce dernier en a fait son modèle. Ce dernier opère des changements dans le Parti démocratique Sénégalais depuis 2016, année de son installation au Qatar. Il bénéficie lui-aussi de la confiance aveugle de son père. Le fils de Wade prend des décisions impopulaires sur le dos de Gorgui. Karim Wade a l’habitude des décisions pour mettre ensuite son père devant le fait accompli.

Karim a placé ses hommes. Le député Saliou Dieng, secrétaire National chargé des structures et des mouvements de soutien du PDS, est son homme de main.

Saliou Dieng est l’exécuteur testamentaire de Karim Wade. Il met sur papier les décisions de Karim Wade et appose la signature électronique de Me Abdoulaye Wade. C’est ainsi que Karim et Saliou Dieng ont chassé plusieurs personnes du PDS. La dernière victime en date est Woraye Sarr dite « Woré Wade Sarr ». Cette grande militante est tellement dans le wadisme qu’elle a ajouté Wade à son pseudonyme.

Wade n’aurait jamais, au plus grand jamais, rétrogradé Woré Wade Sarr même si cette dernière devient Tétraplégique. Karim s’est substitué à son père et Saliou Dieng a pondu un communiqué ressenti comme un putsch par Mame Diarra Fam qui est scandalisée par la destitution de Woré Sarr du poste de présidente nationales des femmes du PDS. Peu importe aux yeux de Karim Wade que Woré Wade Sarr se rebelle et démissionne. Il n’en a cure.

Et pourtant, c’est Woré Sarr qui se transformait en bouclier contre toute attaque à l’endroit de Karim Wade, mais elle portait des répliques salées contre tous ceux qui s’en prenait à Karim Wade. Au vu de ses agissements, Karim Wade a des idées derrière la tête, celles-ci consistent à disloquer le PDS. Car, il sait tout simplement que les hommes qu’il promeut à des postes stratégiques pour reléguer au second plan les compagnons de première heure du PDS, sont incapables de prendre le flambeau.

A cause de ces agissements, Abdou Fall avait quitté le navire bien avant la perte du pouvoir par le PDS pour rejoindre le camp de Macky Sall. Alors que le PDS s’était retrouvé dans l’opposition de la mobilisation et de l’unité de toutes ses forces, c’est le moment choisi par Karim Wade pour pousser Oumar Sarr, Me Amadou Sall… vers la porte de sortie du PDS. Pourtant, c’étaient des hommes dévoués à la tâche et qui avaient accepté de se ranger derrière lui pour faire de lui le candidat du PDS à la présidentielle.

Mouhamadou Massaly qui était l’un des adversaires les plus ardents au point de faire preuve d’un zèle excessif, va lui aussi être écarté par Karim Wade qui l’a poussé vers la sortie. Aujourd’hui, c’est au tour de Woré Sarr de démissionner du PDS à cause de Karim Wade. Qui d’autre dans sa longue liste sera le prochain ? Karim Wade est un perfide qui peut frapper là on ne l’attend guère.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn