Karim Wade absent…ce membre du FNCL inquiet

A Mr Karim Meissa Wade mon candidat à la présidence en 2024.

Mr le président,

Ce qui nous lie, c’est un projet commun qui consiste à donner au peuple sénégalais tous les pouvoirs dont il a besoin pour contrôler l’action de son Président et de son gouvernement. Pour que leurs préoccupations soient portées au plus haut niveau de commandement et traduites en lois. Pour y parvenir, nous nous sommes engagés à joindre nos forces à celles du Parti PDS, des Fédérations nationales des cadres libéraux auxquelles j’appartiens (FNCL) et d’autres entités afin de mettre en place les personnes adéquates. Il n’en est et n’en sera pas autrement.

Malheureusement, la politique est souvent un jeu de dupes orchestré par des fourbes ! J’implore donc vos prières de ne jamais faire partie de ceux que vous maudissez, et je m’engage à ne jamais aider consciemment des personnes à être là si c’est uniquement pour des ambitions égoïstes, dans le seul but de remplacer ceux qui sont là pour en profiter à leur tour.

Monsieur le Président Karim, votre long silence laisse les Sénégalais perplexes et de nombreux militants et sympathisants se posent déjà la question : « Serez-vous au rendez-vous de votre peuple au soir de février 2024 ?

Monsieur le Président, la nature a horreur du vide et l’heure tourne déjà.

Monsieur le Président, vous incarnez l’espoir bleu, il est donc temps de poser les bases solides d’une organisation et d’une stratégie pour les prochaines élections.

El hadj Mamadou Diokhané PDS et membre de la fédération des cadres libéraux (FNCL).