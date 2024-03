Karim Wade, le mercenaire du Qatar…Il veut « par force » le gaz

Karim Wade a tout fait pour participer à l’élection présidentielle qui se tient ce dimanche 24 mars 2024. Il a, comme le confirment les responsables de son parti, tout fait pour faire reporter l’élection, quitte à user de tous les moyens nécessaires. Et c’est ainsi que Karim Wade a accusé sans preuves l’ancien Premier ministre et candidat de la majorité présidentielle. Tout le monde pensait que Karim Wade agissait pour le compte du PDS, le parti légendaire du Sénégal. Que nenni ! Karim Wade n’avait qu’un but. Devenir Président ou être le faiseur de roi pour faire main basse sur le gaz du Sénégal…au profit de ses amis Qatari…

Karim Wade est-il le candidat du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) ou le mercenaire d’hommes d’affaires Qatari qui espéraient faire main basse sur le Gaz découvert aux larges des côtes Sénégalaises ? Karim Wade qui a été recalé pour parjure sur l’exclusivité de la nationalité Sénégalaise, a accusé au lendemain du rejet de son dossier, 2 juges du Conseil Constitutionnel et l’ex Premier ministre, Amadou Ba.

Woré Sarr, figure emblématique du PDS a reconnu dans un audio qui a fuité, le mécanisme employé par Karim Wade et son parti pour reporter la présidentielle.

Karim Wade jubilait jusqu’à ce que le Président de la République décidât de suivre les avis du Conseil Constitutionnel. Et là Karim change de fusil d’épaule. Malgré des voix discordantes au PDS qui veulent soutenir Amadou Ba, Karim joue la carte du Pastef avec pour seule intention de faire basculer le vote en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Karim Wade n’a d’yeux que pour le gaz du Sénégal. Il vient de lancer un appel de soutien au candidat du parti radical.

Karim a -t-il une stratégie de faire gagner l’opposition ou le fait-il pour ses propres intérêts ? Karim Wade a l’œil sur le gaz Sénégalais. Selon un analyste, le Qatar lorgne le gaz Sénégalais pour être hissé au rang de 1er producteur mondial. Et Karim Wade est le mercenaire parfait pour offrir le gaz du Sénégal à ses « amis » Qatari. Karim est un homme de lobby. Voilà pourquoi, au Qatar, son exil est devenu si doré.

Karim Wade vit bien au Qatar. Avec l’appui de lobbys, des missions souvent nébuleuses lui sont confiées. Et il retourne de ces missions avec la mallette pleine d’argent. Karim Wade est devenu insatiable. Il a pris l’engagement devant les lobbys qu’une fois qu’il sera élu Président de la République du Sénégal, il leur livrera toute l’exploitation du gaz découvert aux larges des côtes sénégalaises.

Malheureusement pour lui et heureusement pour le Sénégal, sa candidature a été recalée. C’est le monde qui s’écroule sous ses pieds. Karim Wade décide alors de mettre tout le Sénégal, sens dessus sens dessous, rien que pour se donner une autre chance pour que sa candidature soit acceptée. Il accuse deux illustres membres du Conseil constitutionnel d’avoir été corrompus par Amadou Ba pour empêcher sa candidature de passer. La suite, on le connait. Mais pour Karim Wade, il fallait tout faire pour remettre en question le processus électoral et s’accorder une autre chance de participer à l’élection présidentielle.

Karim Wade était si optimiste de sa victoire à l’élection présidentielle qu’il a pris des engagements auprès des Qatari leur promettant l’exploitation de tout le gaz du Sénégal. La déception a été terrible pour lui. Il avait pris des engagements, voilà qu’il ne peut plus les honorer à présent. L’on comprend mieux à présent pourquoi il est en train de ruminer sa colère au point d’appeler à voter Bassirou Diomaye Faye…qui a derrière lui, l’ennemie jurée de Karim Wade, une certaine Mimi Touré.

Et pourtant Karim Wade et le PDS avaient qualifié Mimi Touré de pire ennemie du PDS depuis l’affaire de l’enrichissement illicite qui a rendu inéligible Karim. Et il se trouve que Mimi Touré est superviseur général de la campagne de Bassirou Diomaye Faye. Malgré cela, Karim soutient Diomaye Faye. Son objectif de contrôler le gaz du Sénégal au profit du lobby Qatari est si fort qu’il oublie son animosité à l’encontre de Mimi Touré.

Avec Bassirou Diomaye Faye, ils partagent un point commun, le gaz du Sénégal doit être livré au Qatari. C’est là où cela s’arrête. Karim a négocié avec le Qatar, tandis Bassirou Diomaye Faye agit pour le compte de salafistes dangereux et qui sont installés dans ce pays du Golfe. Mais peu importe pour Karim Wade. Avec Bassirou Diomaye Faye, il sait très bien que le Sénégal va être plongé dans le chaos. Voilà tout ce qu’il veut, car il sait que si une telle situation arrive, tout sera remis en question et qu’il peut en profiter pour s’installer au Palais. Et enfin, il pourra honorer son engagement vis-à-vis des Qatari.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn