Macky-Sonko…l’acte final d’une longue bataille ! 

Entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko, ça a toujours été un long combat. Voilà deux leaders politiques qui ne se sont jamais fait de cadeaux. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a toujours voulu arracher le pouvoir des mains de l’actuel chef de l’Etat. Il a choisi la rue pour y arriver. Malheureusement, son éternel adversaire s’est dressé devant lui, il a fait échouer toutes ses actions violentes. Ce combat prend fin en 2024. Car deux (2) nouveaux acteurs entrent en jeu. Ils vont continuer le travail. Ou alors y mettre fin une bonne fois pour toute.

Personne n’aurait cru que Ousmane Sonko allait réussir cette prouesse politique. Il est passé de simple inspecteur des impôts et domaines à leader de l’opposition dite radicale. Depuis la création de son parti (en 2014), parti dissous en juillet 2024, il est devenu la bête noire du régime de Macky Sall. L’actuel maire Ziguinchor, récemment élargi de prison, a toujours été constant dans ses attaques contre le locataire du Palais. Des attaques qui font de lui le nouveau héros des jeunes. Cette frange de la population lui a tout donné. Elle a porté tous ses combats.

Quand Sonko a eu besoin des jeunes, ils ont toujours répondu présents. Ils ont fait de lui député en 2017. Lors de la présidentielle de 2019, il finit troisième derrière Macky Sall et Idrissa Seck. Accusé de viols et menace de mort par une jeune masseuse, il parle de complot et se lance sur la voie de la révolution. Le patriote en chef a opté pour la rue. Il pensait que ses nombreux appels à finir allaient suffire pour le porter au pouvoir. Mais cela n’a fait que le précipiter vers la prison. Cette arrestation sous le régime de Macky Sall a stoppé le projet.

Condamné dans l’affaire Mame Mbaye Niang et dans l’affaire Sweet Beauté, le patriote en chef a perdu son éligibilité. Ce qui lui a fait rater l’élection de ce 24 mars 2024. Mais il ne sera pas le seul. Le chef de l’Etat est à l’extrémité de son mandat. Macky Sall a choisi de ne pas se présenter une nouvelle fois. Contrairement à ce que redoutaient de nombreux sénégalais, le Président n’a pas tenté le diable du troisième mandat. Mais il a trouvé un champion pour prendre part à ce scrutin très stratégique pour le Sénégal qui, depuis quelques temps, est devenu un Etat pétrolier et gazier.

Envoyé en prison, le maire de Ziguinchor avait préparé un excellent plan de sortie. Les patriotes ont réussi à sauver une candidature. Cet homme que personne ne soupçonnait est devenu le remplaçant du PROS (Président Ousmane Sonko). Il est le seul membre de l’ex Pastef qui a sauvé sa candidature. Il s’agit de Bassirou Diomaye Faye. Depuis sa sortie de prison, il a repris le combat. Il a battu campagne à quelques jours de la fin. Ayant le soutien de certains partis et mouvements, il a fait le tour du Sénégal. Il porte désormais le combat de son mentor. C’est lui qui prend la place du patriote en chef pour finir le combat avec Macky Sall.

Tout comme Sonko, Macky Sall a, lui aussi, trouvé un candidat. Il s’agit de Amadou Ba. L’ancien premier ministre a en face de lui, le poulain de Sonko. Bassirou Diomaye Faye est soutenu par son mentor. M. Ba a aussi le soutien de Macky et Benno. Cette nouvelle bataille marque définitivement la fin du combat qui a opposé le Président Macky Sall et Ousmane Sonko. Et ce n’est pas une chose décrétée. C’est le maire de Ziguinchor lui-même qui a décidé de changer de cible. Libérer récemment, il a décoché ses flèches sur le candidat de Macky.

«Le seul adversaire face à nous, c’est Amadou Ba», avait déclaré Ousmane Sonko. Donc les patriotes ont une nouvelle cible. Ayant bénéficié de l’amnistie et n’étant pas candidat, le patriote en chef envoie le plan B de l’ex Pastef au front. L’issue de cette ultime bataille sera connue ce dimanche 24 mars 2024.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru