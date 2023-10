Karim Wade ne sera pas au Sénégal pour l’élection 2024…voici les raisons

Karim Wade, le candidat « éternel » du PDS et de la coalition Wallu pour la présidentielle de 2024 n’a toujours pas foulé le tarmac de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) qu’il n’a jamais vu. Et pourtant le PDS du père Me Abdoulaye Wade continue de dire que Karim Wade arrive « bientôt ». Un « bientôt » qui s’éternise. Il y a eu tellement de déclarations sur l’arrivée « imminente » de Karim Wade que plus personne n’y croit. Aujourd’hui la rédaction de xibaaru vous donne les raisons de l’absence prolongée et peut-être définitive de Karim Wade au Sénégal…

Les frères libéraux ont toujours annoncé le retour « imminent » de Karim Wade. Mais toujours aucune nouvelle de lui. Karim Wade reste toujours loin du Sénégal dans son confort du Sheraton Hôtel de Doha avec ses filles qui sont devenues adultes. Doudou Wade et Mamadou Lamine Thiam ont eux aussi déclaré que Karim Wade sera bientôt de retour. Nous sommes à 4 mois de la présidentielle et toujours aucune ombre de Karim Wade.

La collecte de parrainage ouverte et le candidat du PDS est toujours absent. Il se la coule douce à Doha et c’est son bétail électoral qui se bat sur le terrain et dans la chaleur pour collecter les parrains. Foutaises ! Ça tarde pour le fils de Me Abdoulaye Wade désigné par celui-ci comme étant son propre dauphin. Me Abdoulaye Wade depuis qu’il avait été au pouvoir avait choisi son fils Karim Wade pour qu’il soit son dauphin à la tête de l’Etat alors qu’il était Président de la République.

Me Abdoulaye Wade qui avait forcé sa candidature pour un troisième mandat à l’élection présidentielle de 2012 alors que la Constitution ne lui en donnait pas droit, avait des intentions de faire de son fils Karim Wade son dauphin à la tête de l’Etat. Les Sénégalais lui ont fait front et ont rejeté sa réélection à un troisième mandat qui était synonyme d’une déchéance monarchique du pouvoir au profit de son fils Karim Wade.

Les Sénégalais avaient alors choisi de porter massivement leur choix sur Macky Sall qui allait succéder Me Abdoulaye Wade à la tête de l’Etat. Une belle revanche pour l’ancien Premier ministre, directeur de campagne de Me Abdoulaye Wade dont il a été un des grands contributeurs à la réélection de ce dernier en 2024. Pour toute récompense, à l’issue de cette élection, un processus de déchéance à l’encontre de Macky Sall avait été lancé au sein du PDS pour écarter Macky Sall et mettre en orbite la dévolution monarchique.

Macky Sall, élu finalement Président de la République du Sénégal en 2012 après avoir rompu avec le PDS, avait lancé la traque des biens mal acquis dont Karim Wade avait été le plus grand visé. Karim Wade sera finalement condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). Il sera condamné à 6 ans de prison assorti d’une amende de 138 milliards à verser dans les caisses du Trésor public.

Depuis que le condamné de la CREI, après être élargi de prison où il se trouvait, a été aussitôt expédié à Doha où on dit qu’il vit d’un exil doré. Depuis, il n’est plus rentré au Sénégal, et malgré la loi de réhabilitation qui a été votée et qui lui a donné le droit de retrouver son éligibilité, Karim Wade malgré son investiture pour être le prochain candidat du PDS ne veut toujours pas rentrer au Sénégal. De quoi a-t-il peur ? Il reste à Doha et ses hommes « esclaves » se battent pour lui.

C’est pourquoi logiquement la question qui revient et qu’il faut se poser est qu’est ce qui retient Karim Wade à Doha ? Il ne peut pas venir parce qu’il sait que sa candidature ne tient qu’à un fil. Pour valider sa candidature, l’homme de Doha doit être en règle avec le Trésor public. Tout comme Khalifa Sall, il doit payer toutes les amendes dues au trésor public avant d’avoir son quitus fiscal.

Et Karim Wade sait qu’il ne peut pas payer 138 milliards. Khalifa Sall de son côté a déjà payé son amende de 5 millions CFA. Malgré l’amnistie des faits dans la traque des biens mal acquis, Karim Wade devra payer obligatoirement 138 milliards. Cette amnistie, Karim Wade n’en veut pas. Il veut une révision du procès. Et une révision prendra peut-être 1 an donc après la présidentielle.

Karim Wade ne peut compter que sur l’amnistie pour espérer être en lice pour 2024. Donc il sera l’absent le plus présent de la présidentielle 2024. Le PDS devra se chercher un autre candidat pour 2024. En réalité, le candidat du PDS est bien conscient de tout cela, il sait même que non seulement sa candidature pourra être rejetée mais qu’en cas de retour au Sénégal ; de nouvelles poursuites judiciaires pourraient être engagées à son endroit par le Trésor public pour le recouvrement de ses 138 milliards FCFA suite à son amende.

Le fils Wade se trouve vraiment dans des difficultés.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn