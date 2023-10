Nouveau gouvernement…une mission impossible

Le Sénégal tient sa nouvelle équipe gouvernementale. Il n’y a pas eu grand changement pour ce remaniement. Le Président de la République, Macky Sall, a préféré maintenir ses hommes de confiance. Le gouvernement Amadou Ba 2 a une lourde tâche. Les Sénégalais attendent beaucoup d’eux alors qu’ils sont loin d’avoir le temps qu’il faut pour mener à bien cette mission que le chef de l’Etat leur a confiée à moins de cinq (5) mois de l’élection présidentielle.

La liste des nouveaux membres du gouvernement pour les six (6) derniers mois est connue, ce mercredi 11 octobre 2023. Cinq nouveaux ministres ont fait leur entrée. Il s’agit de Lat Diop, Thérèse Faye Diouf, Daouda Dia, Antoine Mbengue, El Hadji Momar Samb et Modou Diagne Fada. Me Oumar Youm a aussi fait son entrée dans le gouvernement Amadou Ba 2. Le chef de l’Etat a maintenu quelques ministres à leurs postes. Un jeu de chaise est noté au sein de certains ministères.

« Il s’agit d’un gouvernement de mission et de combat de trente-neuf (39) ministres, avec quatre grandes missions que sont le renforcement de la sécurité et assurer une bonne organisation des prochaines élections, la consolidation des acquis économiques, s’occuper davantage de l’emploi des jeunes et la pacification du front social », a fait savoir le premier ministre, Amadou Ba lors de sa prise de parole ce mercredi. Un discours qui rappelle un peu celui du dernier remaniement.

Mais les quatre (4) missions que le gouvernement s’est fixées sont loin d’être faciles. Assurer une bonne sécurité et un bon déroulement de l’élection présidentielle du 25 février 2024 est loin d’être une chose aisée. Avec l’élimination de Ousmane Sonko, beaucoup craignent des scènes de violence. En effet, les membres de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) menacent qu’il n’y aura pas d’élection si leur leader est écarté de la course.

Les connaissant, ils seraient tentés de saboter la campagne électorale. Et si le nouveau ministre de l’Intérieur n’a pas pris les bonnes dispositions, comme son précédent, les Patriotes pourraient lui jouer un sale tour. Ce qui aura un impact direct sur le déroulement de l’élection présidentielle. Et faut dire que les partisans de Sonko n’ont plus grand chose à perdre. Sans leader et sans parti, ils ne jouent pas gros dans cette élection.

L’autre problème auquel va se conforter ce nouveau gouvernement, ce sera la lancinante question de l’emploi des jeunes. Depuis douze (12) ans, Macky Sall et ses hommes ont tout fait pour réussir ce pari. Mais il faut dire que cela n’a pas suffi. Force est de constater que la jeunesse est désemparée. Elle est tenue en tenaille entre manque de travail et politiciens véreux qui passent tout leur temps à les pervertir.

Une situation qui poussent bon d’entre eux à prendre les pirogues. L’émigration clandestine sera un véritable casse-tête pour le gouvernement de mission et de combat. Arrêter cette vague meurtrière sera plus compliqué que ne le pensent bon nombre de Sénégalais. Et tant que la question liée à l’emploi des jeunes ne sera pas résolue, il sera impossible d’empêcher les jeunes de se jeter dans le ventre de l’Atlantique.

Le dernier problème auquel fera face le gouvernement n’est rien d’autre que la cherté de la vie. Comme l’a récemment annoncé Xibaaru, tout est devenu cher dans ce pays. Les denrées alimentaires sont inaccessibles à bon nombre de Sénégalais. Tout ce qui doit être dans le panier de la ménagère a flambé. Le prix du transport a connu une hausse due à l’augmentation du prix du pétrole. Une hausse qui asphyxie les Sénégalais.

Pour ne rien arranger, on entre dans une phase électorale. Toute cette panoplie de ministres sera plus préoccupée par comment réélire leur candidat. Les six (6) prochains mois seront très politiques. Et ce qu’un gouvernement n’a pas pu faire en douze (12) ans, on se demande bien comment il pourrait le faire en six (6) mois ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru