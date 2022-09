Karim Wade ne voulait pas de l’inter-coalition Yewwi-Wallu

Karim Wade n’était pas au départ fan de la création de l’inter-coalition Yewwi-Wallu pour les législatives du 31 juillet dernier. Lorsque les responsables du PDS ont soumis l’idée à Abdoulaye Wade, après avoir constaté que leur parti n’aurait pas plus de six députés, le pape du Sopi a donné son accord sans réserve.

Mais lorsque les mêmes libéraux ont transmis leur proposition à l’ancien ministre d’Etat exilé au Qatar, ce dernier a posé son véto. D’après Source A, Karim Wade avançait comme argument qu’il ne souhaitait pas, à travers une telle alliance, renforcer Ousmane Sonko, un potentiel concurrent pour la présidentielle de 2024. D’autant que, soulignait-il, le président de Pastef serait en pôle dans une liste alors que lui, il est out.

Ses interlocuteurs poussent, remuent leurs arguments et réussissent à le convaincre. Mais Karim Wade pose une condition : Wallu, dont le PDS est la locomotive, aura un groupe parlementaire. L’affaire est pliée. L’ancien ministre d’Etat demande alors à Lamine Thiam et Mayoro Faye de contacter Khalifa Sall et Cie. La suite, on la connaît.