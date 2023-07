Karim Wade prépare son grand retour pour la présidentielle 2024

Karim Wade se prépare à venir au Sénégal dans le cadre des élections présidentielles de 2024. C’est ce qu’a soutenu Doudou Wade lors de l’émission grand jury de la Rfm ce dimanche. Mais sans donner de date précise.

« Karim Wade se prépare à son retour parce qu’il est notre candidat, donc il est obligé de venir. Et il s’y prépare et le parti aussi. Quand vous regardez notre parti, dans son organisation, vous vous rendez compte que le parti se prépare. Et à quelle date doit-il être là, la réponse qu’on peut vous donner, c’est celle qui a été donnée au niveau du dialogue par le président Lamine Thiam qui est un membre imminent de notre parti et qui a la responsabilité de le dire. Il a dit après le dialogue, Karim Wade sera là. A quelle date, le calendrier doit être étudié minutieusement parce que son arrivée appel à beaucoup de choses », a dit Doudou Wade dont les propos sont repris par Pressafrik.