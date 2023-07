Budget de 7.000 milliards FCFA : Doudou Wade parle de mensonge d’État

Le budget 2024 du Sénégal devrait atteindre »un chiffre record » de plus de 7.000 milliards de FCFA, a annoncé lundi dernier, le ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba, à l’Assemblée national. Mais Doudou Wade, ancien député du Parti démocratique sénégalais (Pds, opposition) n’y croit pas et parle d’un mensonge d’État.

« Si nous étions en compatibilité privée, on dira que le bilan fait, déposé auprès du fisc par le ministre des Finances, constate effectivement une série de recettes ou de dépenses qui n’ont pas été effectuées. Nous serons dans le faux et il sera en redressement fiscal et amendé par ceux qui en font le contrôle. Maintenant, pourquoi le ministre l’a dit ? Je pense qu’il était de bonne foi, et peut être qu’il s’est trompé de ligne », a dit M. Wade dont les propos sont repris par Pressafrik.

Qui poursuit : « En lisant la ligne 2024 qui est 5.911, 07 milliards FCFA, il a lu la ligne de 2026, qui est de 7.136 milliards. Ou a-t-il voulu trompé en disant qu’en 2026, nous serons à plus de 7.000 milliards, il a ramené ça 2024 pour faire du buzz. Mais je pense que c’est extrêmement grave si effectivement il s’en tenait à ce montant ou-bien le document présenté est faux ou c’est sa déclaration qui est fausse. Nous devons avoir à une similitude de chiffre de sa déclaration par rapport à son document », a expliqué Doudou Wade à l’émission grand jury de la Rfm.

Pour Doudou Wade, le ministre des Finances est en « faux ». Et c’est extrêmement grave. Le gouvernement, à l’en croire, a l’habitude de ce qu’il appelle depuis 2013, le mensonge d’État ».