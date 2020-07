Karim Xrum Xax : « Je demande pardon à tous les Sénégalais »

Karim Xrum Xax qui faisait face à la presse, hier, est revenu sur les incidents qui lui ont valu un ticket à la citadelle du silence. Abdou Karim Guèye en a profité pour faire son méa-culpa. « Je demande pardon à tous les Sénégalais ! Je reconnais mon erreur de communication dans mon live sur Facebook », a-t-il dit.

« Mais comprenez juste que j’ai parlé sous le coup de la colère, car je ne pouvais pas voir un homme religieux dans un commissariat. Je sais que ce n’est pas du tout normal de dire en direct qu’on doit tabasser un commissaire. Et je ne le dirai plus », a-t-il expliqué.

S’excusant devant tous les Sénégalais d’ici et d’ailleurs, le membre de Nittu Deug a cependant souligné que l’imam est une institution religieuse comme le président de la République. Et on doit respecter son autorité.