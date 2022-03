Les karimistes des 14 régions mettent en garde Macky Sall

« Quatre actes pour qualifier Karim Wade aux législatives et à présidentielle de 2024 »

À l’entame de nos propos crus et véridiques, nous regrettons avec amertume le comportement du président Macky Sall face à la situation de notre leader Karim. Accusé, emprisonné, exilé de manière injuste et impropre, Karim Wade a besoin du soutien indéfectible des karimistes pour réparer l’injustice.

C’est pourquoi, la coordination des karimistes de la région de Kédougou exige le retour immédiat de leur leader. Le retour et le rétablissement politique et civique : une exigence pure, sûre et mûre. À la lecture de l’horizon politique de notre pays, nul n’ait besoin d’être un grand politicien pour dire que la situation à tous les étages est loin d’être reluisante.

Dans une telle situation de dégradation totale du climat politique, social, économique et juridique, nous demandons au président Macky Sall de prendre son courage à deux mains afin de rétablir Karim Wade dans ses droits, de le laisser venir assister aux élections législatives. La coordination des karimistes de Kédougou met en garde le président de la république concernant le cas Karim Wade.

Nous allons nous organiser pour faire face à ce pouvoir qui nous invite à un combat de rues. Et nous sommes prêts à y faire face dans les mois à venir. Pour ce faire, nous allons mener des actes phares notamment :

-Mettre en place des comités de sensibilisation dans tous les départements.

-Tenir des points de presses.

-Organiser des marches pacifiques.

-Rencontrer les porteurs de voix pour leur faire comprendre les raisons de notre combat.

Les karimistes de la région de Kédougou lancent un appel à tout le monde pour leur demander de se tenir prêt pour libérer notre leader, imposer son retour et sa réhabilitation. Le cas Karim Wade ressemble à un acharnement continu de la part des dirigeants de ce pays.

On assiste depuis l’alternance de 2012 à un acharnement sur les opposants qui est à l’origine d’une instabilité politique permanente au Sénégal. Pour inverser cette tendance fâcheuse, il est plus que jamais urgent de corriger les erreurs historiques passées en ramenant Karim Wade au Sénégal, le réhabiliter dans ses droits de même que Khalifa Sall.

La présence de ces deux leaders emblématiques sur la scène politique sénégalaise est une exigence sociale non négociable.

Si Karim a choisi la douleur de l’exil comme acte de foi politique, c’est pour marcher sur les pas de son papa. Justement, la coordination des karimistes de Kédougou demande au président de tenir compte de tous ces aspects pour essayer de le rétablir en redonnant à notre leader tout son droit civil sans stratégie et sans stratagème juridique ou politicien.

La coordination des karimistes de kédougou pensent que,les prochaines élections législatives devraient se conjuguer avec les karimistes au propre et au pure. Le système actuellement en place manque de clarté, d’abnégation et d’intelligence politique, de précisions, de rigueur et de génie créateur pour essayer de sortir notre pays dans les difficultés causées par sa vision déformée.

La coordination des karimistes de Kédougou pensent qu’avec la présence de Karim, force est de constater et reconnaître que le pds va retrouver ses lettres de noblesse. Une prochaine réorganisation dans les termes et dans les tons et dans les temps se verra jour.

La coordination pense qu’avec une dame comme Amina Sakho, Présidente du mouvement Karim président, force est de constater que les objectifs cachés et orientés de Karim seront amplement atteints. Avec une victoire aux prochaines élections législatives, nous allons retrouver nos stratégies pour sortir cet État démocratique dans des trous d’erreurs et d’horreurs insuffisantes.

Décidément, quand on manque de vision politique ou une vision déformée de la réalité du pays, l’on est toujours rattrapé par la litanie ou la succession d’impuissance. C’est pourquoi, face à l’impuissance de nos gouvernants, la coordination appelle les sénégalais à se joindre aux combats contre l’injustice politique que subit Karim Wade et lutter contre l’injustice sociale dont ils sont victimes.

Elle lance un appel aux karimistes des 14 régions du Sénégal à se mobiliser pour faire face à l’injustice politique dont Karim est victime depuis 2013.

Fily Cissokho/Coordonnateur des Karimistes de Kédougou.