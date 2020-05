Kédougou : Prévention du coronavirus, IAMGOLD débloque 20 millions FCFA pour soutenir les actions

La société IAMGOLD a procédé ce mardi 5 Mai 2020 à la mise à disposition de ses appuis aux différents secteurs très actifs dans le cadre des actions préventives contre le coronavirus dans la région de Kédougou. Ces soutiens sont évalués à 20 millions de FCFA.

Après avoir versé une contribution estimée à 180 millions de FCFA au niveau national dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, IAMGOLD a décidé encore de soutenir le niveau régional.

«Nous avons jugé nécessaire de venir en appui à la région de Kédougou où nous opérons c’est pourquoi nous avons décidé de mettre à la disposition du gouverneur de Kédougou et du district sanitaire des gels hydro alcooliques et d’un chèque symbolique de 6 500 000 FCFA destiné au CRGE. Cela pourra participer à la prévention et à la lutte contre le COVID-19 dans la région de Kédougou » a précisé M Yaouba Thiam, le représentant du chef de projet d’IAMGOLD.

La contribution d’IAMGOLD au niveau régional est estimée à 20 millions FCFA répartis en espèces et en nature notamment par la mise à disposition de gels hydro alcooliques, de masques, de gants, de matelas entre autres. Ce geste a été apprécié à sa juste valeur par le président du comité régional de Gestion des Epidémies.

«Au-delà de la responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), il y a le volet social qu’il faut accompagner en tout moment. Vous avez saisi ce moment pour venir nous prêter mains fortes. Nous saluons ce geste à sa plus haute valeur. J’avais émis le vœu d’une participation en nature mais avec leur haut degré de compréhension, les responsables d’IAMGOLD m’ont dit qu’ils participeront en nature mais que le Comité Régional de Gestion des Epidémies devrait aussi fonctionner. Je voudrai encore vous remercier car votre domaine de prédilection c’est le département de Saraya. Vous pouviez dire que vous vous limitez à Saraya mais vous avez compris qu’il fallait ratisser large pour permettre à tout le monde de bénéficier de cet appui» a confié M Saër Ndao, le Gouverneur de la région de Kédougou.

Après l’étape de Kédougou, la délégation d’IAMGOLD s’est rendue à saraya pour procéder à deux autres cérémonies similaires. Le représentant du chef de projet d’IAMGOLD a remis aux autorités l’appui destiné au village de Nafadji et à la commune de Madina-Baffé.

«Ne pas baisser les bras. C’est ce qu’a jugé IAMGOLD pour venir en aide au village de Nafadji et à la commune de Madina Baffé en offrant des produits hygiéniques comme du savon, des gels hydro alcooliques. C’est la modeste contribution d’IAMGOLD comme la région est un peu reculée et enclavée, nous pensons que ces produits pourront servir à lutter contre le COVID-19 »

Dans le souci d’harmoniser leurs interventions, IAMGOLD et SGO se sont donné la main pour soutenir le district sanitaire de Saraya en mettant à sa disposition un important lot de matériels et de produits sanitaires. Le montant mobilisé est évalué à 25 millions de FCFA.

«Je remercie les sociétés minières Sabodala Gold Operations et IAMGOLD. Ce sont les remerciements des populations. C’est la première fois que nous recevons des dons d’une aussi grande quantité. Nous sommes dans la lutte, sous sommes dans la prévention, souhaitons que nous soyons dans la prévention jusque dans la fin du COVID-19. Ce matériel nous servira à ça » a témoigné Dr Evrard Kabou, médecin chef du District sanitaire de Saraya.

Le représentant du préfet de saraya s’est réjoui de ce tir groupé des sociétés minières IAMGOLD et SGO pour mieux prendre en charge les préoccupations des communautés du département de saraya en cette période de pandémie du coronavirus.

« Il faut dire que ça été toujours le souhait des autorités administratives locales. Il ne faut pas disperser les forces. En tant que partenaires techniques et financiers, vous devez etre ensemble, taper ensemble, frapper ensemble et nous pouvons atteindre les objectifs ensemble. Aujourd‘hui cela me va droit au cœur et je ne manquerai pas de rendre compte au préfet du département de cette initiative de consortium entre IAMGOLD et SGO. Des millions ont été déboursés mais sachez que ce sont des choses qui arriveront à bonne destination » M Sékou Vieux Diatta, adjoint au sous-préfet de Bembou.

Pour rappel IAMGOLD a commencé ses activités en Afrique de l’Ouest et au Sénégal depuis plus de vingt ans. A travers ces actions salutaires, en tant qu’entreprise responsable, IAMGOLD manifeste sa fierté de poursuivre son engagement dans la région à travers une expertise reconnue en exploration et exploitation minière, des valeurs fortes et une stratégie d’investissement et de relations communautaires.

IAMGOLD toujours en exploration, a obtenu le permis d’exploitation pour le projet de la mine d’or de Boto en décembre 2019.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn