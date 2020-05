38 jours de social…Dj Ange Fall l’élu de Diourbel

Connu pour la chaleur de ses animations radio à Diourbel, Dj Ange a démontré à la population de la capitale du Baol une autre facette de sa personnalité. En effet, dans cette période de crise marquée par le covid19, il s’est illustré dans le domaine social. L’initiative d’organiser un repas pour les talibés et les personnes en situation difficile est l’œuvre qu’il a réalisé. Ainsi depuis le début de la pandémie il a offert des repas copieux aux talibés.

A ce jour, il compte 38 jours et continue son acte de bienfaisance. Pourtant, le jeune diourbellois n’est pas riche comme Crésus mais il a fini par tirer d’autres bonnes volontés dans son projet et d’ailleurs d’autres personnes hommes et femmes s’activent à venir lui accorder un peu de leur temps pour la bonne cause.

Son acte traduit la vision désintéressée qu’il a pour Diourbel en s’activant dans le social.

Dj Ange peut dès lors se glorifier d’être l’homme social qu’il impose avec sa casquette d’animateur admiré par toute la jeunesse et les habitants de Diourbel.