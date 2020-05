Covid-19: Annulation de la dette…le soutien de Diaraf Sow à Macky

Face à l’ampleur des dégâts du COVID-19 et ses impacts directs ou indirects sur tous les plans notamment économiques et sociales mais surtout sanitaires, toutes les grandes puissances ont élaboré une grande stratégie de riposte et de maîtrise de la pandémie dans leurs différents états.

-Ainsi, les États-unis d’Amérique à eux seuls ont mobilisé 2200 milliards de dollars impliquant un gigantesque plan de relance économique avec des mesures phares dont l’envoi de deux chèques de 1.000 dollars chacun à de nombreux américains ou encore l’octroi de 300 milliards de dollars pour les petites entreprises pour assurer la continuité de l’emploi et 150 milliards pour d’autres secteurs comme le tourisme et l’hôtellerie.

-La France, elle, a dégagé le montant colossal de 300 milliards d’euros pour garantir les prêts accordés par les banques aux entreprises touchées par la crise du COVID-19 en plus d’un allègement, report ou annulation, de charges à hauteur de 32 milliards d’euros sur le seul mois de mars.

-La Chine quand à elle a débloqué 550 milliards de yuans pour soutenir les entreprises et a versé ples de 100 milliards d’euros dans l’économie.

-L’Italie, a déboursé 25 milliards d’euros ; l’Allemagne, 550 milliards d’euros d’aide aux entreprises

L’Espagne 100 milliards d’euros de prêts aux entreprises en plus de 600 millions d’euros d’aide aux plus vulnérables.

En Afrique, les États font également beaucoup d’efforts pour faire face au coronavirus et ses impacts sur le plan économique, malgré la faiblesse de nos économies par rapport à l’économie colossale des puissances occidentale.

C’est ainsi, qu’au Sénégal, le Président Macky Sall a dégagé la somme gigantesque de 1000 milliards pour l’injecter sur la riposte contre la pandémie du coronavirus.

Ainsi, 64,4 Milliards ont été mobilisés pour soutenir le secteur de la santé; 15,5 Milliards pour prendre en charge les factures d’électricité et la recharge woyofal des ménages pour deux mois; 3 Milliards pour la prise en charge des factures d’eau des ménages pour deux mois; 69 Milliards pour l’aide alimentaire d’un million de ménages ; 12,5 milliards pour soutenir la diaspora ; 302 Milliards pour payer les fournisseurs de l’État; 100 Milliards pour soutenir les secteurs de l’économie touchés par la crise; 200 Milliards pour soutenir les entreprises affectées par le COVID-19, ainsi de suite.

La dette africaine qui ne représente que 365 milliards de dollars n’est qu’une goutte d’eau dans la mer par rapport à ces montants faramineux des pays développés d’Europe et des États-unis mais importante pour ces pays africains démunis et dépourvus de moyens financiers et matériels pour faire face au COVID-19 si elle est été annulée et investie dans la lutte très difficile de l’Afrique contre le coronavirus et ses conséquences désastreuses sur nos économies.

Cette somme pourrait sauver des millions de vies déjà menacées par l’avancée fulgurante et rapide du COVID-19 sur le continent.

Il en est de même pour beaucoup d’État d’autres africains qui sont tous obligés de faire face à cette crise sanitaire sans précedant qui est en train de faire des ravages en Afrique comme partout ailleurs dans le monde même si le pire est encore attendu en Afrique pour beaucoup d’observateurs et de spécialistes pour plusieurs raisons.

Ainsi, l’Afrique qui a le devoir de prendre toutes ses responsabilités devant l’histoire, malgré tout, ne saurait le faire avec le remboursement de sa dette publique pendue au cou, un autre défi à relever incompatible avec l’urgence actuelle.

L’Afrique qui doit non seulement se battre pour éviter son effondrement sanitaire face à cette pandémie doit aussi faire face à un autre niveau pour éviter l’effondrement économique. C’est pourquoi, l’Afrique n’a ni besoin d’une suspension de sa dette ou d’une annulation partielle mais d’une annulation définitive et totale de sa dette extérieure publique, comme l’a demandé le Président Macky Sall.

Ceci explique la réaction courageuse et tout à fait justifiée de ce dernier qui a pris les devants pour exiger l’annulation de la dette extérieure publique de l’Afrique soutenue par tous ses pairs et d’autres leaders mondiaux ainsi que l’instauration d’un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable avec un nouvel ordre des priorités, dans un monde de plus en plus injuste, égoïste et hypocrite.

Le parti ADAE/J croit fermement à la justesse et à la noblesse de cette position du Président de la République son Excellence Macky Sall sur l’annulation de la dette extérieure publique de l’Afrique pour pouvoir vaincre le COVID-19 car cette guerre engagée par toutes les grandes puissances mondiales contre le coronavirus ne sera gagnée que si et seulement si la bataille de l’Afrique est emportée haut la main.

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J (Benno Bokk Yaakaar)