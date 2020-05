Kédougou…SGS vole au secours des Daaras !

Kédougou : SGS, soutient les talibés des daaras

La SGS, partenaire de la société Sabodala Gold Operations (SGO), a apporté sa contribution aux talibés des écoles coraniques de Sabodala, Madina Sabodala, Bransan et de Madina Bransan.

A la suite des contributions de SGO au niveau national et au niveau régional dans le cadre de la prévention du coronavirus, la SGS, société partenaire de la SGO a orienté son action sur les talibés. Ainsi ce jeudi 28 mai 2020, les talibés des écoles coraniques de Madina Bransan, Bransan, Sabodala et Madina Sabodala ont réceptionné la contribution de la SGS.

Cette tournée de mise à disposition de kits alimentaires et de produits d’hygiène s’est déroulée en présence de KEOH, point focal de la Coalition Nationale des Organisations en faveur de l’Enfant (CONAFE). Le village de Bransan a accueilli ce soutien de la SGS à bras ouverts

«Nous ne savions pas que notre école coranique était connue. Nous ne pouvons pas vous remercier assez. Le travail se poursuit » a confié M Mahamady Cissokho chef de village de Bransan

M Mamadou Soumaré abondera dans le même sillage : « Nous sommes savons que vous avez aussi l’intention de soutenir les religieux. Nous vous remercions et prions pour que nous soyons épargnés .Priez également pour nous afin que l’enseignement puisse aussi progresser. Nous vous souhaitons progrès et succès dans vos activités professionnelles .Que Dieu vous protége et protège vos familles contre cette maladie ».

C’est le même sentiment de satisfaction qui s’est affiché sur le visage de Mamadou Saliou Diallo, maitre d’école coranique, par ailleurs imam du village de Madina Bransan.

«Nous sommes très contents. Nous ne savions pas qu’il y avait la société SGS ici dans la zone. C’est juste pour confirmer votre volonté à nous soutenir sinon nous n’avons jamais su l’existence d’une société dénommée SGS. Nous sommes satisfaits de cet appui et de cette collaboration avec SGO » a-t-il dit

A travers la pédagogie par l’exemple, le représentant de la CONAFE a confirmé l’attachement de son organisation au volet protection et santé de l’enfant. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les talibés ont accepté de s’évaluer devant le public en se lavant les mains.

Le village de Madina Sabodala a été la troisième étape de cette tournée de distribution de kits alimentaires et de produits d’hygiène.

« Cette pandémie a étonné tout le monde. Nous n’avons jamais entendu parler d’une maladie aussi grave. Qui vit verra. C’est une résultante de la volonté divine. Nous ne pouvons pas échapper à la mort mais nous pouvons prévenir cette maladie. Que Dieu nous en préserve et préserve vos familles. Nous avons reçu votre soutien, nous en sommes contents. Que vous Dieu vous récompense » a témoigné M Ansoumane Sylla, notable à Madina Bransan.

En plus de se réjouir de cet accompagnement de la SGS, les communautés du village de Madina Sabodala préconisent le respect des mesures barrières. Les enfants ont montré leur savoir-faire sur les techniques de lavage des mains.

« Nous devons avoir peur de cette maladie. Chacun de nous doit s’impliquer dans la lutte. Chefs de village, autorités administratives, imams, tous les responsables doivent unir leurs forces pour lutter contre le coronavirus. Ils nous ont apporté du savon, des lave-mains, de l’eau de javel, du riz. Nous devons respecter les consignes. Ce savon n’est pas destiné au linge ni à la toilette de tout le corps. Lavons-nous les mains et restons chez-nous. Un cadeau n’est jamais petit. SGS veut notre bien-être c’est pourquoi elle a dépensé beaucoup d’argent pour ce kit alimentaire et ces produits d’hygiène » a confié M Mady Cissokho, le chef de village de Madina Sabodala.

Cette série de mise à disposition de Kits alimentaires et de produits d’hygiène a pris fin dans le village de Sabodala.

« SGS a appuyé les talibés des écoles coraniques en savons, sucre, huile et produits d’hygiène. Nous les remercions pour cet accompagnement. Nous en sommes très contents » a témoigné M Waly Cissokho, le fils et représentant du chef de village de Sabodala.

La SGS ne s’est pas trompée en appuyant les actions de son partenaire SGO dans le cadre de la prévention contre cette pandémie du coronavirus.

«Nous sommes venus apporter au nom de SGO le soutien de son partenaire la SGS. Ce soutien est destiné aux talibés des daaras dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le coronavirus est une maladie contagieuse et mortelle dangereuse» a confié M Abdoulaye Bâ responsable du bureau de la SGO à Kédougou

En appuyant les talibés, la SGO et la SGS agissent sur une cible prioritaire de la CONAFE, une préoccupation majeure pour l’Etat du Sénégal.

«Ces daaras ont été soutenus en kits alimentaire pour renforcer la politique de l’Etat sur le confinement pour éviter la propagation de la maladie. Si nous insistons sur le confinement au niveau des daaras, l’idéal aussi c’est de venir en appui. Plus ils sont soutenus en denrées alimentaires plus on leur facilite le confinement. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’action de la SGS » a précisé M Mamadou Saliou Diallo, permanent de la CONAFE à KEOH/Kédougou

L’engagement et la détermination de la SGO et de ses partenaires dans la lutte contre le coronavirus sont sans limite. Toutefois, les communautés sont appelées au respect des mesures barrières.

Communautés de la région de Kédougou, nous avons tous, une grande part de responsabilité dans le processus d’éradication de ce fléau des temps modernes.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn