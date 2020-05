L’Abbé Georges Guirane Diouf liste les conséquences du Covid sur l’Enseignement Catholique

L’Enseignement Catholique face à la situation de crise actuelle

Comme tous les établissements d’enseignement du secteur privé, les écoles de l’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique de Dakar se trouvent fortement impactées par la crise de la COVID 19. Depuis la décision de fermeture des établissements sur l’étendue du territoire, prise par le chef de l’Etat le 16 mars 2020, nos écoles font face à des conséquences liées à cette nouvelle situation.

Du point de vue pédagogique, le défi reste celui de la continuité pour éviter le décrochage des élèves. Ainsi, certaines écoles ont amélioré leur offre en organisant des cours en ligne. D’autres formes de soutien aux élèves ont aussi été initiées (groupe de travail whatsapp, dépôt d’exercice à faire…) pour les faire travailler et éviter ainsi la déperdition par rapport aux acquis.

Du point de vue financier, l’impact de cette pandémie est immédiat et son ampleur insoupçonnée dans le secteur privé qui est celui de l’Enseignement Catholique. La principale source de revenu de nos écoles étant les écolages payés par les familles, le non respect de ce contrat par ces familles met en danger tout le système. L’inscription qui est annuelle oblige d’ailleurs les parents à un paiement d’une scolarité de neuf (09) mois. Alors que nous essayons de respecter le contrat qui nous lie à nos personnels en payant les salaires, des parents d’élèves traînent les pieds par rapport au paiement des frais de scolarité de leurs enfants ou tout simplement opposent un refus systématique. Ce qui installe une situation de déséquilibre, avec une tension de trésorerie qui finira par mettre en péril tout le système. Sur ce point, l’aide annoncée de l’Etat qui tarde à se dessiner ne rassure pas les acteurs de tout le système de l’enseignement privé. Si l’Etat ne verse pas cette aide, le secteur privé ne pourra donc plus payer les salaires de tout son personnel. Avec les lenteurs dans ce soutien attendu, nous nous acheminons assurément vers des lendemains difficiles pour tout un secteur qui jusque-là fait la fierté de l’éducation dans notre pays. C’est donc tout un pan du système éducatif sénégalais qui est en train de s’écrouler progressivement, avec cette situation inédite.

Par rapport à la réouverture des écoles du 02 juin, pour les classes d’examen, l’Enseignement Catholique est bien concerné, comme membre du système. Mais dans la situation actuelle, avec l’évolution de la courbe de la maladie, notre grand souci reste la protection de nos élèves et de nos personnels. Malgré toutes les mesures que nous préconisons pour cette réouverture, avec le soutien des médecins de nos écoles, notre inquiétude est grande, surtout quand on pense aux difficultés de canaliser les élèves qui se retrouveront à l’école, après plus de deux (02) mois d’absence. A cela, s’ajoute le fait que nos écoles n’ont réceptionné ni le matériel sanitaire promis à toutes les écoles du pays ni été désinfectées comme cela a été promis par la tutelle. C’est dire que nous envisageons cette reprise des enseignements avec beaucoup d’appréhensions. Espérons que notre ministère de tutelle saura nous rassurer d’ici la date du 02 juin.

Cette reprise des enseignements devrait permettre d’atteindre l’objectif principal des autorités qui est de sauver cette année scolaire. C’est dans ce sens d’ailleurs que le Ministère a réaménagé le calendrier des examens pour un déroulement aux mois de juillet et d’août. Ces semaines de cours qui nous sépareront de la période des examens permettront peut-être d’atteindre, sinon de se rapprocher du quantum horaire pour une validation de l’année scolaire.

Comme tous les autres établissements scolaires du pays, les établissements de l’Enseignement Catholique sont aussi soumis à ce nouveau calendrier des examens. Espérons que la situation sanitaire permettra une poursuite heureuse des enseignements pour que ce nouveau calendrier des examens puisse être bien déroulé.

Abbé Georges Guirane DIOUF