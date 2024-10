Keur Massar : Cinq (5) hackers nigérians arrêtés

Du nouveau dans l’affaire de l’arrestation d’une bande de 9 cybercriminels nigérians dans un appartement à Yeumbeul ! La poursuite des investigations a permis aux gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar, commandée par le Major El Hadji Abdoul Aziz Kandji, d’interpeller hier cinq autres hackers.

« Dans la poursuite des investigations sur l’enquête relative aux faits cybercriminels relevés le lundi 07 octobre 2024, la brigade de recherches de Keur Massar vient d’interpeller cinq (05) autres membres du réseau dans la journée du lundi 14 octobre 2024. Pour rappel, la même unité avait déjà procédé à l’interpellation de neuf (09) nigérians le 07 octobre à Yeumbeul et avait saisi un important lot de matériels informatiques. La ténacité des enquêteurs a été concluante avec cette nouvelle arrestation et la saisie de cinq (05) nouveaux ordinateurs et cinq (05) autres téléphones portables. La Gendarmerie invite la population à plus de vigilance et de collaboration en appelant gratuitement les numéros verts 800 00 20 20 ou le 123 », renseigne Seneweb qui cite le communiqué de la gendarmerie.