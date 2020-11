Keur Massar : Rewmi soutient les actions d’Idrissa Seck

Depuis la création du Parti Rewmi, à la suite d’un compagnonnage dans le cadre du M6, le Président Idrissa SECK a toujours affiché sa ferme volonté de raviver la flamme de l’espérance de la réforme du système de gouvernance tant souhaitée par le peuple et à relever le défi du développement attendu par la population sénégalaise.

Considérant que le Président Idrissa SECK, de par son éducation, sa culture et ses principes de vie, a fait de la rigueur et l’intérêt national le fondement de sa philosophie politique.

Considérant la position républicaine adoptée par le Président Idrissa SECK, au sortir de l’élection présidentielle de 2019, marquée par une participation au dialogue politique ;

Conscient des contrecoups de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 sur notre économie, déjà fragilisée par une croissance ralentie ;

Rattrapé par cette nouvelle crise migratoire qui a entrainé la perte en vie humaines de beaucoup de jeunes à l’occasion de tentatives de traversées de la méditerranée pour rallier l’Europe

Et par l’instabilité politique de la sous-region, qui découle de crises politiques majeures et sécuritaires,

Désireux de toujours observer une attitude républicaine et responsable, dans le sillage de la volonté souvent exprimée par le Président Idrissa SECK,

Nous, Membres de la Coordination Rewmi Keur Massar, réunis ce dimanche 08 novembre 2020, sur initiative de la Coordonnatrice Madame Mariama Camara DIALLO, renouvelons notre soutien constant au Président Idrissa pour la vision éclairée dont il fait montre à chaque fois que de besoin, pour exprimer de manière claire et sans ambages, sa position sur la situation du Pays.

C’est pourquoi,

Nous lui adressons nos chaleureuses Félicitations dans ses nouvelles fonctions de Président du Conseil Economique, Social et Environnemental, et lui assurons notre engagement à continuer à travailler, à ses côtés, pour un recentrage de l’action de cette institution qui, nous en sommes convaincus, connaitra un souffle nouveau, au bénéfice de la République toute entière ;

Ces félicitations s’adressent également à nos frères Yankhoba Diattara et Aly Saleh DIOP, choisis pour représenter le parti dans l’attelage gouvernemental.

Vive Rewmi !

Vive le pragmatisme au service de la République !

Fait à Keur Massar,

le dimanche 08 novembre 2020