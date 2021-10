Keur Massar : Une mineure de 14 ans transformée en objet sexuel par son père

Une sale affaire d’inceste défraie la chronique à la Cité Sonacos de Keur Massar. Une fille de 14 ans y est transformée en objet sexuel par son père.

D’après le quotidien Les Échos qui donne l’information, le papa prédateur sexuel a été arrêté et déféré au parquet, hier, pour viol, inceste et pédophilie.

K. B. a abusé de sa fille, élève en classe de 5e, durant un an. Le papa, vigile de son état, profitait de l’absence de son épouse pour violer sa fille.

Le mis en cause sera un jour surpris par sa femme en train d’embrasser la petite qu’elle a eu avec une autre femme. Sous le choc, son épouse hurle de stupeur et se retire avec la fille. Celle-ci confie : « Il me forçait à coucher avec lui. Il se frottait à moi jusqu’à jouissance. Il se mettait à poil et se masturbait devant moi ».

«Je n’ai jamais couché avec ma fille car j’évitais qu’elle ne tombe enceinte de mes œuvres », s’est défendu le père.