Keur Mbaye Fall : Peu d’affluence dans les centres de vote

Le vote pour les élections législatives a bien démarré, à 8 heures, dans presque tous les lieux de vote de la commune de Mbao. À 12 heures, ce n’était pas le grand rush dans les centres de vote de Keur Mbaye Fall. Il n’y avait pratiquement pas de file dans les bureaux de vote.

En ce qui concerne l’organisation et le dispositif, le matériel électoral est disponible et le vote se poursuit normalement. L’ensemble des présidents de bureaux, des secrétaires, des assesseurs et des représentants de coalitions sont présents. Le dispositif sécuritaire est bien présent pour filtrer les entrées et sorties.