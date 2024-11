Législatives : Mbaye Dione a voté à Ngoundiane (photo)

Monsieur le Maire Mbaye DIONE salue la maturité du système démocratique sénégalais

Monsieur Mbaye DIONE, Maire de la Commune de Ngoundiane investi 5ème sur la liste nationale de la Coalition Jamm Ak Njariñ a voté ce matin au bureau 2 de l’école élémentaire de Ngoundiane Thiangaye.

Après avoir accompli son devoir citoyen a tenu à remercier vivement la population sénégalaise et plus particulièrement celle de Ngoundiane pour leur mobilisation autour de sa modeste personne. Il en a profité pour féliciter le peuple sénégalais et surtout son administration pour l’organisation en peu de temps des élections législatives ce qui atteste de la maturité du système démocratique sénégalais.

« Il est impératif de ne pas laisser tous les pouvoirs à la majorité présidentielle…Militants, partisans, sympathisants du PDS, vous avez entre vos mains le pouvoir et la force du changement. Le 17 novembre, faites entendre vos voix…Pour un Sénégal plus juste, plus fort, résolument tourné vers l’avenir, j’appelle les citoyennes et les citoyens à voter massivement pour notre liste Takku Wallu Sénégal » a déclaré le maire de Ngoundiane et membre de la coalition Jamm Ak Njariñ.