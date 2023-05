Khadim Dia fait sa rentrée politique avec son mouvement NIEUP

C’est en présence de plusieurs responsables politiques Dr Malick Diop vice-président à l’assemblée nationale, le Ministre Abdou Karim Fofona, de Pape Mael Diop etc, Khadim Dia a fait sa rentrée politique dans le quartier Fann, Point E. Il s’engage désormais aux côtés du Premier Ministre Amadou Bâ pour assurer une victoire éclatante lors des de la prochaine élection présidentielle.

Khadim Dia vient de poser un acte fort dira Thérèse Faye qu’il qualifie de vrai patriote.

Dr Malick Diop n’a pas tari d’éloge à l’endroit du premier ministre Amadou Bâ. Pour lui , khadim a réussi à réunir un parterre de responsables politiques de haute facture.

Ce qui a motivé la rentrée politique de Khadim Dia est d’avoir un engagement citoyen et ne pas rester les bras croisés face à la situation du pays. Les bonnes relations qu’entretenaient son père Mbaye Dia et le premier ministre Amadou Bâ l’ont permis de s’engager à ses côtés. Une enveloppe financière de 30 millions du Fongip destinée aux femmes et aux jeunes va permettre à ces populations de se développer.

L’heure est à faire focus sur l’essentiel et ne pas se laisser divertir sur des détails.

Le premier ministre Amadou Bâ s’est réjoui de la forte mobilisation de Khadim Dia mais de son engagement à ses côtés. Il a aussi loué le sérieux et le courage dont il a fait montre. Et le premier ministre de confier le désormais allié politique à Dr Malick Diop dans le cadre de Benno et à Abdou Karim Fofona dans le cadre de l’alliance pour la République (APR). Selon le PM, seul le combat du président Macky Sall est de mise et il faut s’engager sans réserve.

Avant de finir, il s’est aussi réjoui des leviers de financement du président Macky Sall.

Le PM donne rendez-vous le 6 mai prochain pour faire le bilan de Xeyou Ndaw gni à Dakar et de rappeler aux jeunes d’aller s’inscrire sur les listes électorales dont la date butoir est dans 3 jours.

Voici les images

Photos et texte par Abdou Marie Dia de xibaaru.sn