Khalifa Sall : « nous allons gagner les élections »

Les leaders de Yewwi Askan Wi s’étaient déplacés mardi dans la région de Ziguinchor pour rencontrer les « familles éplorées, blessées et meurtries » des victimes des manifestants du 17 juin. S’adressant à la presse, Khalifa Sall et Cie ont non seulement mis à nu cet Etat désinvolte, à l’origine de ces drames, qui n’a même pas présenté ses condoléances, mais restent cependant déterminés à gagner les prochaines élections.

« Aujourd’hui, nous sommes encore plus que déterminés à défendre les masses sénégalaises. Mais j’insiste, nous tenons à ces élections. Mais sachez que nous sommes déterminés à y aller franchement et entièrement, parce que nous sommes certains inshallah de gagner. Nous sommes plus forts que Macky et BBY, dina niou lène teuth bagnou khamni leup degueuleu ».