Khalifa Sall : «Une monnaie commune est un atout pour…»

Ce mardi 12 mars 2024, le candidat Khalifa Ababacar Sall était dans le 3e département électoral du Sénégal. Mbour où il a été accueilli par une foule compacte, Khalifa Sall est revenu sur les maux des pêcheurs et des hôteliers, les deux mamelles de l’économie de la Petite Côte.

« Je milite pour une UEMOA plus forte, avec une monnaie commune, soutenue par plusieurs états. Une monnaie commune est un atout majeur pour le développement de nos pays, dont l’économie repose largement sur l’agriculture, la pêche, l’élevage et le tourisme. Une devise stable renforce la confiance des touristes et encourage les investissements dans l’infrastructure touristique. Ici à Mbour, le développement de la chaîne de valeur du secteur touristique peut non seulement attirer plus de visiteurs, mais aussi générer des opportunités d’emploi et stimuler la croissance économique. Je profite de ma présence sur cette terre de grands leaders et combattants de la démocratie pour lancer un appel à toute la famille de gauche pour le triomphe de la coalition Khalifa Président u soir du 24 mars », a réagi Khalifa Ababacar Sall.