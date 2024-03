Khalifa Sall : « Il faudra qu’on repense la politique touristique au Sénégal »

Après un mois de crise politique, le calendrier électoral s’est soudain accéléré. Le candidat Khalifa Ababacar Sall après trois jours de campagne à Dakar, a pris la direction de la Petite côte ce mardi où il a sillonné les zones de Diass, Sindia, Nguekhokh, Ngaparu, Somone pour terminer à Mbour. Lors de sa déclaration, le leader de la Coalition Khalifa Président indique à ce qu’on »repense la politique touristique ».

»Je commence par saluer et remercier la population de Mbour. Nous avons débuté le ramadan aujourd’hui. Un moment où la population et toute la Oumma islamique se remettent à l’islam. Un moment très important où je dirais chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais un moment de fraternité et de communion où chacun doit penser à ses proches, et à ses cohabitants. C’est pourquoi nous n’avons pas voulu faire trop de bruit. Nous avons opté pour les portes à portes. Nous n’avons pas fait de caravane », a déclaré Khalifa Sall.

Selon lui, »la gauche sénégalaise, tous les progressistes Sénégal, c’est ici qu’ils ont combattu, c’est ici qu’ils ont marché. Aussi, nous lançons un appel à tous les progressistes de ce pays à toutes les forces de gauche de nous rejoindre pour construire un Sénégal nouveau. Lutter pour la population, pas ce que nous voulons de la population, mais ce que la population attend de nous ».

Concernant le tourisme, le candidat de Taxawu Sénégal soutient : »Nous savons que Mbour est une zone touristique. Une des plus grandes stations du tourisme. Il faudra qu’on repense le tourisme au Sénégal. Le tourisme impacte beaucoup dans notre économie.

»Tout le monde sait que l’artisanat, c’est le micro industrie. Je termine par dire aux jeunes que c’est eux l’espoir de demain. Ce sont eux l’avenir de ce pays. On doit les impliquer. Ce que nous voulons est que la migration diminue qu’ils restent ici », a ajouté le leader de la Coalition Khalifa Président.