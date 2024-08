Pr Kitane sur les chroniqueurs : « Ils ont libéré la folie et l’irresponsabilité »

Parler pour ne rien dire : le nouveau métier des pseudos-chroniqueurs

Hannah Arendt a dit « La liberté d’opinion est une farce si l’information sur les faits n’est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l’objet du débat ». Voilà le problème de notre pays : on discute davantage d’affirmations fantasmagoriques que des faits eux-mêmes. Du coup, tout le monde croit donner corps à sa liberté d’expression alors qu’on est conditionné à dire des futilités et à parler des perceptions plutôt que de la réalité. Le mensonge organisé et entretenu dans les réseaux a dès lors plus d’audience et de consistance que les faits.

Hier il y avait des rats de bibliothèque, aujourd’hui nous avons des requis de téléréalité. Ils sont créés de toutes pièces par les télés sans programme sérieux en vue de combler ce vide programmatique. Ce sont des personnages soit loufoques, soit comédiens, voire tout simplement saltimbanques dont la présence sur un plateau télé joue avant tout le rôle d’ornement.

Ils sont là, peu importe ce qu’ils disent, l’essentiel est que leur mimique, leur bizarrerie langagière occupent le cerveau du téléspectateur qui en est réduit à faire du ludique le principal enjeu de ces débats. Le troupeau qui attend d’être séduit prendra le relais de cette messe du non-sens pour l’amplifier par des commentaires, des likes et des sharing dans le seul but de compenser leur incapacité à discuter des faits.

Les entrepreneurs de cette confusion ont été très méthodiques : ils ont décrédibilisé la science et la vertu et libéré la folie et l’irresponsabilité. L’exemple le plus frappant est celui de personnes qui n’ont aucun background, aucune expérience qui devrait en principe leur permettre de prendre la parole. Le vide sidéral de leurs énoncés est remplacé par leur présence physique (un peu spécial) ou par la capacité à crier au moment où ils devraient argumenter.

On ne peut rien retenir de ce qu’ils profèrent parce que leur rôle dans cette division du travail pour produire la dégénérescence est justement de ne rien dire de précis. Au meilleur des cas, ils répètent des lieux communs et des vérités de charretier : l’objectif est évidemment de noyer le SENS et la laideur du réel dans un flot de non-sens et de chimères.

Alassane K. KITANE