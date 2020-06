KOLDA : Contraintes et Solutions se bousculent pour la reprise des cours

Dans l’Académie de Kolda, les autorités académiques, scolaires, politiques et administratives s’activent à la reprise des enseignements apprentissages à partir du 25 juin prochain. Mais déjà des contraintes et solutions sont signalées çà et là selon le rapport de l’inspecteur d’académie. Ainsi sur 142 écoles et établissements, 46 sont sans eau. Ici la solution préconisée par l’Académie reste la mobilisation des communautés pour le ravitaillement quotidien des lieux en eau dans le département de Medina Yoro Foulah.

D’ailleurs dans cette localité, 14 écoles sont en abris provisoires dont la seule solution est la délocalisation des enseignements apprentissages vers d’autres écoles à bâtiments solides. Alors que dans le département de Vélingara, le rapport révèle l’existence de trois CEM et quatre écoles élémentaires qui sont entièrement en abris provisoires. A cette contraintes, la solution envisagée est la délocalisation des cours vers des écoles élémentaires où les salles de classes sont dans des bâtiments bien faits. Au même moment le département de Kolda compte 05 écoles et établissements dont les toitures sont endommagées. Ici un travail de réfection d’urgence de ces locaux est la solution retenue par l’Académie qui aussi signale que cinq écoles sont aussi inondées dans ce département.

L’inspecteur d’académie a présenté ce rapport face au ministre de l’éducation. Malgré ces différentes contraintes, Mamadou Goudiaby dira que la situation est loin d’être alarmante au niveau de la région de Kolda. Précisant que sur les 553 écoles élémentaires et 77 CEM, concernés, le pourcentage de structures impactées est relativement faible.

ELHADJI MAEL COLY