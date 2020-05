KOLDA-Coronavirus : Le maire renonce à son salaire

Un acte exemplaire qui mérite tous les honneurs, le maire de Kolda vient de renoncer à ses indemnités (salaire) au profit du comité local de lutte contre le covid 19.

Abdoulaye Bibi dit céder ses avantages pécuniers de maire à son comité installé pour barrer la route à la maladie du coronavirus. C’est dire que la volonté est grande, l’acte est noble et citoyen au profit de la population. Avec comme objectif, booter le coronavirus hors de Kolda et du Sénégal, le maire compte ainsi renforcer les moyens de lutte mis à la disposition de ce comité.

Depuis le mois dernier, Abdoulaye Bibi Baldé met ses indemnités la disposition du comité pour une durée de six mois. Six mois pendant lesquels Bibi Baldé ne percevra pas son salaire de maire de Kolda. L’édile de la ville a fait l’heureuse annonce à l’occasion d’une cérémonie de remise de vivres de soudure aux populations vulnérables dans lesquels rangs on peut citer entre autres les personnes à mobilité réduite, les daaras. Ces bénéficiaires ont reçu cinq tonnes de riz et six tonnes de sucre. Il s’y ajoute des subventions accordées aux étudiants et au monde sportif pour mieux faire face à ce combat contre le covid 19. C’est une en enveloppe financière de 15 millions qui a été répartie entre ces différentes cibles. Abdoulaye Bibi Baldé et son équipe municipale arment ainsi les populations déjà engagées dans cette lutte depuis qu’elles ont reçu des produits d’hygiène. Dans cette mêlée lancée, le maire de Kolda promet distribuer vingt mille masques aux populations. D’ailleurs l’initiative de l’ex DG Sanoussi Diakité de collaborer avec la mairie pour confectionner des masques adaptés et en quantité industrielle, a reçu l’approbation de Bibi Baldé. Des efforts à conjuguer au grand bonheur des populations face à la maladie du coronavirus. ELHADJI MAEL COLY