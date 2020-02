Kolda : Le maire et son équipe luttent contre l’insalubrité

ELHADJI MAEL COLY

La ville de kolda semble connaitre un nouveau visage. Aprés les opérations de nettoiement dans le cadre du « Cleanning Day », le maire et son équipe descendent à nouveau sur le terrain pour les mêmes causes. Abdoulaye Bibi Baldé a organisé un grand investissement humaine dans son quartier Bantaguel, précisément aux abords du cimetière catholique. Le maire a ainsi mobilisé ses hommes et femmes autour de cette opération. Sur les lieux, toute la saleté accumulée depuis des temps, a été évacuée par ces citoyennes et citoyens pendant quelques heures de travail intense. Une ville propre commence par le nettoiement des différents quartier, dira le premier magistrat de la ville. Ainsi le DG des Postes a exhorté les populations au respect des règles de l’environnement et de l’hygiène. Comme pour impulser davantage la dynamique unitaire et le maintien d’un cadre de vie propre, le maire de la ville promet de récompenser le quartier qui se distinguera le mieux dans la propreté.