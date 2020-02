RCA-La MINUSCA dénonce une campagne de dénigrement

COMMUNIQUE DE PRESSE

LA MINUSCA DENONCE LA CAMPAGNE DIFFAMATOIRE CONTRE DES

MEMBRES DE SON PERSONNEL

Bangui, le 10 février 2020 – La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations

Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) dénonce avec

fermeté la campagne de diffamation contre certains fonctionnaires de la Mission.

Depuis quelques jours, des fonctionnaires de la MINUSCA font l’objet d’attaques dans

certains medias en ligne dont Ndjoni Sango, dans les journaux L’expansion et

Centrafric Matin ainsi que dans une correspondance du Mouvement des patriotes pour

la paix en Centrafrique adressée aux autorités centrafricaines, diffusant des

informations mensongères, diffamatoires et inacceptables.

La MINUSCA estime qu’il s’agit d’actes d’intimidation, de menaces et de stigmatisation

de nature à susciter la haine et la violence contre ces membres de son personnel. La

Mission rappelle que la résolution 2499 du 15 novembre 2019 du Conseil de sécurité

des Nations unies condamne dans les termes les plus vifs toutes les attaques,

provocations et incitations à la violence visant la MINUSCA.

La MINUSCA renouvelle son entière confiance aux fonctionnaires victimes de cette

campagne et salue leur professionnalisme, leur impartialité et leur engagement

quotidien pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale entre le 3e et les 5e

et 6e

arrondissements de la ville de Bangui ainsi que la coopération entre la Mission et les

institutions nationales.

La MINUSCA appelle la population centrafricaine au service de laquelle elle œuvre au

quotidien à se démarquer de cette campagne et à rejeter toute tentative de manipulation

par des acteurs qui veulent s’opposer au processus de paix en cours, processus auquel

la MINUSCA et la communauté internationale apportent leur soutien total.

La MINUSCA se réserve le droit de donner une suite appropriée à de telles menaces et

intimidations de son personnel.