Kolda : Il poignarde sa femme et tente de se suicider

Le quartier Médina Chérif, à Kolda, a été secoué par une scène d’une violence inouïe hier matin. Mamadou Seydi, ancien ambulancier âgé de 60 ans, a tenté de tuer son épouse en lui assénant plusieurs coups de couteau avant de retourner l’arme contre lui.

Selon L’Observateur, tout a commencé par une dispute au sein du couple, marié depuis 25 ans et parent de six enfants. Sous l’emprise d’une jalousie maladive, Mamadou Seydi s’est saisi d’un couteau et a poignardé son épouse à plusieurs reprises au ventre, avant de la défigurer dans un accès de rage incontrôlable. Persuadé de l’avoir tuée, il a ensuite retourné l’arme contre lui, se poignardant violemment entre la poitrine et l’estomac.

Lamarana Diallo, voisin du couple et témoin oculaire, a tenté d’intervenir. « Vers 7 heures du matin, j’ai entendu des cris de détresse venant des enfants. En arrivant sur place, j’ai vu l’épouse gravement blessée, et le mari, dans un coin, un couteau à la main. Alors que j’approchais, il s’est poignardé devant moi. Je n’ai rien pu faire », raconte-t-il, encore bouleversé.

Les deux filles du couple, témoins directs de la scène, ont également été légèrement blessées, tout comme Lamarana Diallo, qui s’était interposé. Selon des proches, cette tragédie survient après une période de tensions prolongées dans le couple. « L’épouse avait exprimé son désir de divorcer, mais son mari refusait cette idée », confie une proche de la famille. La veille du drame, Mamadou Seydi s’était rendu chez ses beaux-parents pour discuter du comportement de sa femme. Les discussions, reportées au lendemain, n’ont malheureusement jamais eu lieu.

Transportés d’urgence à l’hôpital régional de Kolda, les deux époux luttent pour leur survie. La femme, grièvement blessée, a subi une intervention chirurgicale et se trouve en soins intensifs. Quant à Mamadou Seydi, il est en réanimation, sous étroite surveillance médicale. Ce drame, rapporté par L’Observateur, relance le débat sur les violences conjugales, souvent nourries par des crises de jalousie ou des conflits latents. Dans ce cas précis, il laisse une famille de six enfants brisée et un quartier Médina Chérif en état de sidération.