Kolda : le juge envoie des exciseuses en…prison

Le tribunal de Kolda a condamné 3 femmes à un an dont 2 mois de prison ferme : Devant la barre ces femmes qui sont les parentes des victimes ont reconnu avoir fait exciser leurs fillettes âgées de 5 mois à 2 ans. Elles soutiennent l’avoir fait pour respecter leur tradition et à l’insu de leurs maris. Non sans signifier aux robes noires qu’elles ignoraient que la pratique est interdite au Sénégal. Toutefois, elles promettent aux juges qu’elles ne vont plus refaire un tel acte.